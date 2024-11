Ciclistas brilham nos Jogos da Juventude Caixa e recebem a convocação para a Seleção Brasileira

Paraenses sobem no lugar mais alto dos Jogos da Juventude Caixa, com duas medalhas de ouro, na categoria sub-17, e mais a convocação para a Seleção Brasileira de Ciclismo. O jovem Inácio Gabriel Almeida Luz conquistou as medalhas de ouro, nas provas de Potência Máxima individual e dupla mista, formada com a atleta paraense Bianca Walleria Meireles Fernandes. Um feito inédito para ambos os atletas. A prova foi realizada nas 3 Ruas – Bancários na tarde de anteontem, quarta-feira, 13.

As medalhas foram entregues na tarde desta sexta-feira, 15, no palco do Centro de Convenções. Os ciclistas tiveram apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte Lazer (Seel). O evento esportivo vai até o dia 28 de novembro, reunindo mais de 4 mil atletas e 18 modalidades, realizado em João Pessoa, na Paraíba, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O Pará está sendo representado nesta primeira etapa de competições por atletas das modalidades badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo e tênis de mesa. A delegação é composta por 44 atletas, técnicos, chefe de delegação e dirigentes.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a felicidade de ver os atletas paraenses brilhando em umas das maiores competições do País, tendo mais um atleta apoiado pelo Governo recebendo a convocação para a Seleção Brasileira de Ciclismo. “É uma alegria imensa receber essa notícia que os nossos atletas estão brilhando em João Pessoa, na Paraíba, conquistando medalhas de ouro e fazendo história nesta competição tão importante a nível nacional. E quero parabenizar o Inácio pelo feito e pela convocação para a Seleção Brasileira, e também parabenizo a Bianca pela linda vitória. Nós do Governo do Pará, por meio da Seel, estamos orgulhosos por essas e outras notícias lindas como essa”, disse o secretário.

RECORDE NOS JOGOS

O paraense bateu recorde na sua prova de Potência Máxima individual, na categoria masculino, ao atingir a marca de 1974 watts (W). Na dupla mista, Inácio, ao lado de Bianca Fernandes, somaram 2918 watts. O jovem está na sua terceira participação dos Jogos, e soma outros sete títulos nacionais, contando com as edições anteriores, além da Copa Norte e Nordeste.

O atleta campeão, Inácio Luz, destacou a importância da conquista em sua terceira participação nos Jogos da Juventude Caixa. “Estou muito feliz por essas vitórias que nos deram duas medalhas de ouro para o Pará. Ganhei na prova de Potência Individual e na dupla mista com a Bianca, só tenho a agradecer ao apoio do Governo do Pará por estar aqui realizando o meu sonho”, disse o Inácio Luz, de Paragominas, interior do Pará.

O atleta ainda destaca a convocação para a Seleção Brasileira de Ciclismo. “Hoje recebi mais uma convocação para integrar a Seleção Brasileira de Ciclismo, para dizer a verdade, essa é a minha quarta convocação, venho sendo convocado desde 2021, na época disputava os JEB’s. Estou muito feliz por cada momento importante da minha vida”, conclui.

LOCAIS DE COMPETIÇÕES:

A Vila Olímpica terá competições de badminton, natação, basquete, atletismo e vôlei. No Centro de Convenções serão realizadas provas de judô, taekwondo, tiro com arco, ciclismo, wrestling, ginástica artística, esgrima e handebol, e na orla de Cabo Branco serão disputados triatlo, vôlei de praia e águas abertas.

As modalidades coletivas serão disputadas em cinco espaços: Ginásio Ronaldão, que também receberá a ginástica rítmica; Instituto de Cegos, que sediará as disputas do tênis de mesa; Sesc (Serviço Social do Comércio), APCEF (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal) e Motiva Oriental.

Resultados da prova de Potência Máxima do ciclismo

Masculina individual

· Ouro: Inácio Gabriel Almeida Luz-Pará (1974 watts)

· Prata: Josué Teixeira Feitosa Júnior-Tocantins (1612 watts)

· Bronze: Antônio Kaio Cavalcante Ferreira-Piauí (1609 watts)

Duplas mistas

· Ouro: Pará – Inácio Gabriel Almeida Luz e Bianca Walléria Meireles Fernandes (2918 watts)

· Prata: Roraima – David BArros de Almeida e Alissya Mourão Andrade (2897 watts)

· Bronze: Piauí – Antônio Kaio Cavalcante Ferreira e Andreia Monteiro Marques (2697 watts)

