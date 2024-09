Filha de Silvio Santos fala sobre os últimos momentos do pai

Em uma entrevista emocionante ao programa “Hora do Faro” deste domingo, 29, na Record TV, Silvia Abravanel compartilhou os últimos momentos da vida de seu pai, Silvio Santos, que faleceu recentemente no dia 17 de agosto. Ela revelou como a família lidou com a gravidade do estado de saúde do apresentador, optando por manter as informações em segredo para evitar alarmar o público.

Silvia contou que, embora eles soubessem da seriedade da condição de Silvio Santos, a família preferiu não compartilhar os detalhes com a imprensa. A decisão foi tomada para evitar o alarde, permitindo que eles pudessem lidar com a situação de maneira mais privada e tranquila.

Como a Família Lidou com a Situação

Segundo Silvia Abravanel, a família de Silvio Santos estava ciente da gravidade do estado de saúde do apresentador 20 dias antes de o Brasil tomar conhecimento. Silvia explicou que essa escolha foi necessária. Eles queriam viver o momento de forma mais íntima e digna.

A Última Esperança

Mesmo sabendo da gravidade, Silvia e os familiares ainda tinham esperança de que Silvio Santos pudesse retornar para casa. Ela lembra de ter recebido uma ligação de uma de suas irmãs às seis da manhã de um sábado, esperando boas notícias.

“Quando soube da notícia às seis da manhã de sábado, eu esperava que fosse ‘ele está indo para casa’. Mas minha irmã deu a notícia de que ele tinha descansado”, relembrou Silvia. Foi um momento de muita dor e de início do processo de luto para a família.

Vivendo o Luto

Sobre como está sendo viver o luto pela perda do pai, Silvia Abravanel descreveu a dor e a dificuldade de aceitar o ocorrido. “Está sendo muito difícil acreditar no que aconteceu. Para 99,9% das pessoas, é o Silvio Santos. Para mim, é meu pai. Meu mestre. Depois de Deus, é meu melhor amigo. É quem me formou. Foram muitas histórias, vivências”, declarou Silvia, evidenciando o lado pessoal e familiar do homem que foi um ícone da televisão brasileira.

Curiosidades sobre o Filme “Silvio”

O apresentador Rodrigo Faro interpreta Silvio Santos no filme “Silvio”, que estreou nos cinemas brasileiros no dia 12 de setembro de 2024. A produção é baseada em fatos reais e narra a história do sequestro do apresentador em 2001, logo após o sequestro de sua filha Patrícia Abravanel, interpretada pela atriz Polliana Aleixo.

O filme tem gerado muita expectativa e emoção, trazendo à tona momentos marcantes da vida de Silvio Santos que capturaram a atenção do público. Rodrigo Faro, ao assumir o papel de Silvio, carrega a responsabilidade de retratar um dos maiores ícones da televisão brasileira com fidelidade e respeito. A produção, ao destacar momentos tão delicados e intensos, como o sequestro, reforça a imagem de resiliência e coragem de Silvio Santos.

Reflexão Final

A entrevista de Silvia Abravanel no programa “Hora do Faro” trouxe à tona a figura humana de Silvio Santos, revelando a profundidade dos sentimentos envolvidos na despedida de um pai, mentor e amigo. A trajetória de Silvio Santos continua a inspirar e emocionar milhões de brasileiros, não apenas pela sua carreira brilhante na TV, mas também por suas histórias de vida e superação.

Embora Silvio Santos tenha partido, seu legado permanece vivo, tanto nas memórias de sua família quanto no coração de seus inúmeros fãs. O filme “Silvio” chega como uma homenagem à sua vida e uma forma de manter viva a lembrança de um homem que impactou o Brasil de forma indelével.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução