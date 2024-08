Portel vice as emoções de mais uma edição da Corrida do Círio de Nazaré no município

Portel, município localizado na Região de Integração do Marajó, foi palco de mais uma emocionante edição da Corrida do Círio, um evento esportivo tradicional que integra as festividades da quadra nazarena deste ano. A competição, que homenageia Nossa Senhora de Nazaré, contou com a participação de dezenas de corredores, além de caminhantes e ciclistas, todos empenhados em celebrar a festividade. A coordenação da festividade informa que o evento nada mais é do que a evangelização por meio do esporte.

A corrida seguiu o mesmo percurso tradicionais do Círio e Trasladação, oferecendo aos participantes uma experiência imersiva nas celebrações religiosas e culturais da região. O evento não apenas promoveu o espírito esportivo, mas também reforçou o sentimento de comunidade e devoção em torno das festividades dedicadas à Nossa Senhora de Nazaré.

A corrida do Círio de Portel é uma atrativo esportivo, dentro do festejos nazarenos, e não deixa de ser uma prova de Fé, já que esporte é fé e esperança para os atletas que se preparam e se dedicam o ano inteiro para disputar essa prova de resistência, disse o secretário de Esporte do município, ldinor de Oliveira, entusiasmado com o sucesso da programação. A festividade do Círio, em Portel, se encerra nesse domingo, 18, em meio a grande programação religiosa e cultural que se inicia desde cedo com alvorada, terço, novena e a santa missa.

Para participar da corrida, os atletas pagaram a taxa de 40 reais. Houve premiações em dinheiro para os primeiros cinco colocados nos gêneros masculino e feminino.

Imagens: Ray Nonato