Clubes aprovam o Pré-Congresso Técnico do Parazão de 2025

Os dirigentes dos clubes concordaram plenamente com a elaboração do regulamento do Campeonato Paraense de Futebol Profissional de 2025. Aprovação aconteceu na última terça-feira, 12, durante o Pré-Congresso Técnico, ocorrido no auditório da Federação Paraense de Futebol – FPF, conduzida pelo Diretor-Técnico Del Filho e pelo vice-presidente, advogado André Cavalcante.

Ambos foram muito sabatinado durante o transcorrer da reunião, porém, todas perguntas foram respondidas de forma convincente, de modo a deixar os dirigentes tranquilos após o encerramento dos trabalhos satisfeitos. A fórmula do campeonato do Parazão de 2025 será a mesma deste ano, ou seja: o campeonato será disputado em 14 datas. A primeira fase será de classificação e a segunda fase será para as quartas de finais com jogos de ida e volta.

A terceira terá jogos das semifinais, também de ida e volta. O campeonato começa no dia 18 de Janeiro, estendendo-se até 30 de Março. Essa homologação do Parazão de 2025 acontecerá no período de 6 a 8 de Dezembro, quando o Congresso Técnico será finalizado, tendo como local a “Fazenda Vitória”, localizada no município de Tracuateua, no nordeste do Estado.

Compareceram ao Pré-Congresso Técnico, uns presenciais e outros online: Paysandu (Raul Aquilera), Clube do Remo (Advogada Valeria Branco), Tuna Luso (Vinícius Pacheco), Caeté (Rodrigo Barata), Águia de Marabá (Roberto Ramalho), São Francisco (Valdir Matias), Castanhal (Carlos Oliveira), Cametá (Jailson Souza), Santa Rosa (advogado Emerson Dias), Bragantino (Cláudio Wagner) e Independente (Nagib Magid).

Resta conhecer de quem será a vaga restante para fechar a participação dos 12 clubes disputantes do Parazão de 2025, a qual sairá da disputa da Série B1, que está em fase de conclusão. O Diretor-Executivo, José Ângelo Miranda, prestigiou o Pré-Congresso Técnico e foi taxativo em declarar que vai exigir dos clubes que apresentem os borderôs dos jogos 20 minutos antes do encerramento das partidas.

Todos concordaram com o pedido do Executivo da Federação Paraense de Futebol-FPF.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar