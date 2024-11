CPI das Bets aprova pedidos para ouvir Gusttavo Lima e Felipe Neto

A CPI das Bets aprovou, nesta terça-feira (26), a convocação para depoimento e a quebra de sigilo financeiro do cantor Gusttavo Lima. A relatora da CPI e autora do requerimento, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), afirma querer esclarecer o envolvimento do cantor com empresas de apostas virtuais.

No caso de convocação para depoimento, o comparecimento é obrigatório, sob pena de condução coercitiva. A quebra de sigilo se dará com o recebimento de dois relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): um referente ao próprio Gusttavo Lima e outro sobre sua empresa Balada Eventos e Produções Ltda.

Além de Gusttavo Lima, foi convocado para depoimento o empresário Ernildo Júnior Farias, CEO da Pixbet. Os senadores também aprovaram 21 convites para depoimentos à CPI, incluindo um para o youtuber Felipe Neto. Os demais convites são para donos de empresas de apostas, autoridades públicas e pesquisadores. No caso do convite, o comparecimento é facultativo.

No total foram 27 requerimentos aprovados na sessão desta terça, sendo 23 da relatora Soraya Thronicke e quatro do presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR).

*Agência Senado

Fonte: Pleno News/Fotos: Webert Belecio/AgNews // Victor Chapetta/AgNews