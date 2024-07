Aproveitando o mês de julho, o Cine Apuí, aprofundando as suas intenções educativas, lança o “Curso de Cinema Fantástico: o horror não está no horror”, direcionado para todas e todos os amantes da sétima arte.

Com exibições e debates de importantes obras do gênero fantástico, o curso abordará questões fundamentais para iniciantes e iniciadas nesse que é o mais popular dos gêneros, ainda que muitas vezes subestimado pela crítica mais conservadora.

Mergulhando nos sentimentos mais primários e nos recônditos irracionais do ser humano, o “horror cinematográfico” é um convite frontal para que possamos viver, em vigília, as sombras enigmáticas do nosso inconsciente e os mistérios insondáveis da existência.

Em 4 encontros durante o mês de julho, o “Curso de Cinema Fantástico: o horror que nos habita” convida o público interessado a um mergulho mais consciente nestas espirais.

Quem tem coragem?

Mediador do Curso

Mateus Moura é artista, pesquisador, educador e produtor cultural. É o atual coordenador do Cine Apuí, projeto de cinema e educação da Fundação Cultural Parque Vila Maguary.

Em 2010, formou-se em Letras pela Uepa com TCC sobre o kinemAndara de Vicente Franz Cecim e, em 2018, formou-se mestre em Artes pela UFPa com pesquisa sobre Cinema e Amazônia. Atualmente é doutorando do mesmo programa, desdobrando sua pesquisa em ações pedagógicas a partir da imagem-Amazônia.

Há 15 anos atua na cena cultural paraense desenvolvendo trabalhos autorais nas áreas de cinema, música, teatro e literatura. Como educador, atua ministrando processos pedagógicos envolvendo cineclubismo, teoria cinematográfica e processos criativos em audiovisual, música, poesia e teatro, sempre na perspectiva de uma educação horizontal, comunitária e de compartilhamento crítico, tendo realizado mais de 100 oficinas e cursos em diversas instituições públicas locais.

O que é o Curso de Cinema Fantástico?

Um curso teórico com foco no chamado “cinema fantástico”, aprofundando a formação de um espectador mais crítico para questões relacionadas a este gênero de filmes e ao cinema e à arte em geral.

O que o Cine Apuí pretende com este curso?

Ser a primeira atividade de muitas deste viés, fomentando, em Ananindeua, um novo espaço de encontro e estudo para amantes do cinema.

Quem pode participar?

Amantes de cinema em geral, iniciados e iniciantes, com faixa etária mínima de 16 anos.

Quando começa?

16 de julho.

Quando acontecerá?

Haverão 4 encontros, nos dias 16, 17, 23 e 24, das 18h30 às 21h30.

Qual a carga horária?

12 horas.

Tem certificado?

Sim, certificado emitido pela Escola de Governança/SEMAD.

Quanto custa?

As inscrições são gratuitas.

Até quando vão as inscrições?

Até o primeiro dia de curso, 16 de julho.

Foto: Reprodução iesb