Deputado Mario Frias é internado com quadro de trombose arterial

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) deu entrada no Hospital Santa Lúcia Sul, na noite desta quarta-feira (6), e segue internado na unidade hospitalar localizada em Brasília, Distrito Federal. Em comunicado nas redes sociais, a assessoria do parlamentar esclareceu que ele está tratando um quadro de trombose arterial em membro inferior.

– Informamos que o estado de saúde do deputado Mario Frias é estável, e ele permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico – acrescenta a nota, divulgada.

O texto ainda destaca gratidão por todas “as mensagens, energias positivas e orações” enviadas ao “nosso guerreiro”.

Vale lembrar que o ex-secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL) foi internado no ano passado com dores na perna esquerda e suspeita de trombose. Já em 2022, Frias teve de ser hospitalizado devido a um infarto agudo no miocárdio, tendo que passar por cateterismo, procedimento pelo qual ele já havia passado em 2020 e também em 2021.

A trombose é a formação de coágulos dentro das veias e artérias, atrapalhando o fluxo sanguíneo. Em quadros mais graves, o paciente pode chegar a ter infartos e acidente vascular cerebral (AVC).

Fonte: Pleno News/Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados