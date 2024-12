Desafio Solidário Papãoléguas: Pedalando e correndo pela solidariedade

Neste proxímo domingo (22), a partir das 6h da manhã, a Curuzu será o ponto de partida de uma grande ação solidária, o desafio Papãoléguas, convida corredores e ciclistas de todas as idades e níveis para um dia de esporte, saúde e solidariedade. A largada será no Estádio Banpará Curuzu, e os participantes poderão escolher entre dois percursos: 10km, com parte do percurso em trilhas, ideal para quem busca uma experiência diferente, ou 16km, trajeto desafiador pela BR-316, perfeito para quem gosta de testar os limites.

Por que participar?

Além de praticar atividades físicas e com a companhia de outros atletas, você estará contribuindo para um Natal mais feliz para muitas crianças. O evento arrecadará brinquedos que serão doados para crianças no Natal.

Como participar?

Basta chegar ao Estádio Banpará Curuzu, munido de muita disposição e se possível, de um brinquedo para doar.

O Desafio Papãoléguas é uma iniciativa que visa promover a saúde e o bem-estar, além de fortalecer os laços de solidariedade na comunidade.

Serviço

Data: Domingo, 22 de dezembro

Horário: Largada às 6h da manhã

Local: Banpará Curuzu | Tv. do Chaco

Doação: Traga um brinquedo para ajudar o próximo

Fotos: Reprodução rede sociais

Por Marina Moreira