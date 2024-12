Base do Remo é destaque no Circuito Paraense de Futebol de Base

Assim como no futebol, onde as categorias de base são o berço de grandes atletas, o remo também cultiva talentos desde cedo. A base do Remo, assim como a do futebol, é fundamental para a formação de atletas de alto nível. A atenção aos detalhes e o desenvolvimento precoce são cruciais para que esses jovens remistas possam alcançar o sucesso.

O Clube do Remo dominou o Circuito Paraense de Futebol de Base, realizado desde segunda-feira (16) no Centro da Juventude, conquistando 5 dos 7 finais disputadas.

No Sub-9, o mini-elenco brilhou intensamente Leãozinho, vencendo a Tuna por 2 a 0. Já no Sub-10, o leão rugiu mais forte, goleando a Tuna por 7 a 2 em um jogo emocionante.

Sub-9

Pelo Sub-11 o Remo superou o Paysandu por 2 a 1, garantindo mais uma vitoria para a base azulina. E pelo Sub-12, a partida foi mais disputada, mas o Leãozinho mostrou sua garra e venceu por 1 a 0.

E por fim o Sub-15 do Remo disputou a final do 2º turno contra o T10. Apesar da derrota nos pênaltis, a equipe azulina demonstrou um futebol brilhante durante toda a competição e conquistou o título geral, sendo reconhecida como a melhor equipe do circuito.

O trabalho de base é desenvolvido desde a infância até a adolescência, proporcionando aos jovens atletas treinamento técnico, tático e físico, além de valores como disciplina, trabalho em equipe e fair play.

Sub-15

Por Marina Moreira

Fotos: Ascom Remo