Detran Pará inicia Semana Nacional do Trânsito com redução do índice de mortes

Anualmente, entre 18 e 25 de setembro, é celebrada a Semana Nacional de Trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ao longo de todo o ano, mas com maior ênfase neste mês, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) intensifica ações de educação e fiscalização buscando tornar as vias mais seguras e ambientalmente sustentáveis.

“O objetivo da Semana é promover a reflexão e mobilizar a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro. Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, queremos conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito”, explicou a diretora-geral do Detran-PA, Renata Coelho.

As principais ações da Semana Nacional estão alinhadas ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), destacando a proteção dos mais vulneráveis, ou seja, dos pedestres. Nesse quesito, o Detran-PA tem muito a comemorar.

VÍTIMAS

No ano de 2016 foram registrados 1.968 pedestres feridos e em 2023 esse número caiu para 1.058 , importante considerar que a frota teve um aumento de 42% nesse período. O número de mortos também foi reduzido de 203, em 2016, para 129, em 2023. Em Belém os números também são positivos. O número de feridos que era de 640 em 2016, baixou consideravelmente para 295, em 2023. As mortes de pedestres em 2016 passou de 35 para 29, em 2023. Em 2023 o Pará registrou a redução no número de acidentes envolvendo pedestres mortos em 124%.

Os resultados positivos reforçam o compromisso do Detran Pará no Plano Global da ONU. A Resolução 74/299 da Assembleia Geral da ONU declarou uma década de ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, com a meta de reduzir as mortes e lesões no trânsito em pelo menos 50% durante esse período.

Na manhã desta quarta-feira, 18, os agentes de educação para o trânsito estarão realizando ações educativas nas principais avenidas da cidade de Belém e no interior do estado. Neste momento acontece ação de conscientização na faixa de pedestres em frente ao Mercado de Ferro do Complexo Ver-o-Peso, na capital. O objetivo é chamar q atenção da sociedade para a importância para evitar acidentes com pedestres.

“As ações estão sendo feitas no sentido de orientar e chamar a atenção dos motoristas e pedestres. A sinalização e os pedestres precisam ser respeitados. Por isso, estaremos com ações efetivas durante toda a semana para reforçar a conscientização de condutores e também pedestres”, ressaltou Beto Gouveia, Diretor-Técnico operacional do Detran.

A programação da Semana Nacional do Trânsito também contará com palestras em empresas e com o trabalho educativo com crianças com síndrome de down na sede do Detranzinho.

Imagens: Agência Pará de Notícias