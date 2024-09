Governo do Pará e Airbnb lançam rota turística valorizando atrações do Estado

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a diretora-geral do Airbnb na América do Sul, Fiamma Zarife, lançaram nesta quarta-feira, 18, a campanha “COP 30 com Airbnb”, para incentivar a adesão de paraenses à plataforma e também a vinda de turistas através de uma rota elaborada pela plataforma para ressaltar as belezas do Estado.

“Esta é mais uma estratégia no sentido de ampliarmos a oferta de hospitalidade e consolidar o turismo ecológico, de fortalecer o papel de Belém como capital da Amazônia e, claro, incrementar a economia do nosso Estado”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho.A rota “Isso é Pará“ faz parte do projeto Rotas Airbnb, criado pela plataforma de aluguel por temporada com várias sugestões de passeios para visitantes de todo o mundo conhecerem o Estado.

“Estamos prontos e motivados para mostrar para o Brasil e para o mundo essa cultura que vocês tem aqui no Pará”, afirmou Fiamma Zarife, diretora geral do Airbnb na América do Sul.

Parceria pelo desenvolvimento – Segundo o Governo do Estado, o Airbnb é um parceiro importante tanto para garantir a oferta de leitos para a COP 30 quanto para estimular o turismo na região e, desta forma, assegurar que a Conferência da ONU deixe como legado para o Estado uma nova perspectivas de geração de renda através do turismo.

“O Airbnb é uma das principais plataformas do mundo de uso temporário de imóveis, e nós temos feito um processo de diálogo em Airbnb para fomentar a adesão de pessoas para esta estratégia. E nós temos absoluta convicção de que essa estratégia é uma das principais iniciativas para permitir com que nós consigamos atingir as metas planejadas de oferta de leitos para a COP 30, mas, mais do que isso, representa um legado da constituição de novas atividades e oportunidade de renda para as famílias que aderem a este sistema”, ressalta o governador.

“O Airbnb tem um grande histórico de colaboração com governos ao redor do mundo, e essa colaboração é sempre baseada em compartilhar boas práticas e realizar parcerias para impulsionar o turismo local. A parceria com o Governo do Estado foi lançada ano passado para fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico do Estado, e essa colaboração nos deixa muito satisfeitos para a gente mostrar o Pará para o Brasil e para o mundo”, disse Fiamma Zarife.

Demanda aquecida e expansão da oferta de leitos – O interesse de turistas pelo Pará tem aumentado por conta da COP 30, que será sediada em Belém em novembro de 2025. O evento internacional despertou curiosidade de visitantes do Brasil e do mundo, criando oportunidades para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo em todo o Estado.

“Nós tínhamos há poucos meses cerca de 700 imóveis cadastrados no Airbnb. Fundamentalmente para atender demandas geradas pelo Círio de Nazaré. Fizemos uma campanha publicitária do Governo do Estado, fazendo uma convocação para a população local, chamando a atenção desta oportunidade, e agora nós já chegamos a mais de 4 mil imóveis cadastrados”, destaca Helder Barbalho.

Valorização regional – Esta é a segunda vez que o Airbnb elabora rotas voltadas ao Pará: o site já dispunha de um roteiro dedicado a Alter do Chão desde 2022, mas agora os visitantes são convidados a conhecer diversas outras localidades do Estado.

“É com muita alegria que a gente agora tem o Pará como parte deste projeto ‘Rotas Airbnb’, que destaca destinos como Belém, Bragança, Salinópolis, Santarém e também a ilha do Marajó”, disse Fiamma Zarife.

A nova rota paraense valoriza a cultura regional, o turismo sustentável e empodera as comunidades locais através de quatro roteiros distintos. O primeiro deles, “Belém – uma capital como você nunca viu” dá destaque para a metrópole da Amazônia, que treme graças ao sabor do jambu e vibra no ritmo do carimbó.

Através desse roteiro o viajante é convidado a visitar locais como mercado do Ver-o-Peso, o Mangal das Garças, o Parque do Utinga e a Estação das Docas, e também conhecer a cultura paraense, expressa na riqueza gastronômica, nos ritmos que vão do tradicional carimbó ao tecnobrega e em manifestações de fé como o Círio de Nazaré.

Também foram criados roteiros para a região do Salgado, incluindo as praias de Salinópolis e Bragança; para o oeste do Pará, com destaque para o encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, a orla de Santarém a vila de Alter do Chão, que tem uma das mais belas praias fluviais do mundo; e para a Ilha do Marajó, com seus encantos peculiares, culinária exótica e ritmos cativantes.

“O mais importante é que a gente destaca esses destinos através da valorização do povo do Pará e da sua cultura, de artistas locais, trabalhadores, agricultores, através de produtores de chocolate artesanal. O que a gente quer realmente fazer é colaborar com o turismo comunitário, com o turismo local, com as suas obras, com as suas artes, com os seus talentos e a sua cultura. Esse é o grande objetivo desse projeto: deixar um legado para a cidade, um legado para o Brasil”, conclui Fiamma Zarife.

Serviço: Todos os roteiros do Estado do Pará destacados pelo Airbnb podem ser visitado no site https://www.airbnb.com.br/e/para.