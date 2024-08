É ouro! Bia Souza bate israelense na final do judô em Paris 2024

A judoca Beatriz Souza conquistou, nesta sexta-feira (2), a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao vencer a israelense Raz Hershko, segunda melhor colocada no ranking mundial, na final da categoria acima de 78kg do judô feminino.

A vitória de Bia veio após um waza-ari pra cima da israelense. A brasileira, que é a número 5 do ranking mundial, derrotou as duas melhores do mundo no mesmo dia: a francesa Romane Dicko (n° 1), na semifinal, e a israelense Raz Hershko (nº 2), na final.

Como cabeça de chave, Bia havia estreado somente nas oitavas de final, contra Izayana Marenco, da Nicarágua. A adversária chegou a tomar um shido por esquivar sob o braço. Mas a brasileira finalizou a luta por ippon.

Após o fim da luta, a judoca não conteve as lágrimas. Ela conversou rapidamente com a família por videochamada e dedicou a vitória para a avó, que faleceu recentemente.

– É para avó, mãe – disse a judoca, em lágrimas.

Bia Souza: "Deu certo, mãe. Pai, eu consegui. Foi pela vó!"



A CACHOEIRA QUE TÁ SAINDO DOS MEUS OLHOS! #Paris2024 pic.twitter.com/vFwGpvnkif — Séries Brasil (@SeriesBrasil) August 2, 2024

