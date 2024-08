Estado de saúde de Silvio Santos preocupa equipe médica

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, segue internado no hospital Albert Einstein, São Paulo, nesta sexta-feira (2). As informações sinalizam que ele estaria acometido por nova enfermidade, o que seria motivo de preocupação entre os médicos que o acompanham, segundo o jornal O Globo.

De acordo com informações da assessoria do SBT, nesta quinta-feira (1º), o homem do baú estaria bem e apenas retornou ao hospital para realizar exames de imagem.

O Hospital Albert Einstein e o SBT ainda não se manifestaram sobre a internação.

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução / YouTube / SBT