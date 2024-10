Eguchi e PT e PSOL fecham apoio com Igor Normando no segundo turno

O deputado estadual Igor Normando, candidato a prefeito de Belém pelo MDB, recebeu dois apoios de peso nesta terça-feira, 8, para o segundo turno das eleições em Belém. Um deles veio do delegado Everaldo Eguchi, que disputou o primeiro turno indicado pelo PRTB e foi uma das grandes surpresas na eleição de 2020 para a prefeitura. Naquele ano, foi para o segundo turno com Edmilson Rodrigues (PSOL) e por pouco não ganhou. Ele teve 364 mil votos, ou 48,24% dos votos válidos na ocasião.

Outra adesão confirmada foi do Partido dos Trabalhadores. A Executiva Municipal do PT de Belém, em conjunto com a Direção Estadual do PT Pará, publicou um comunicado em suas redes sociais nesta noite, deliberando pelo apoio à candidatura de Igor Normando no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Belém.

“A polarização do segundo turno das eleições em Belém nos coloca em confronto com um projeto que representa a destruição do ideário de nação iniciado em 2003, a liquidação dos direitos sociais e econômicos da grande maioria da população e o incentivo ao ódio e à intolerância como método de disputa política. Trata-se de uma disputa pela defesa da democracia contra o autoritarismo, pela civilização contra a barbárie, pela preservação dos direitos sociais e pela manutenção do governo nacional de reconstrução do Brasil. Dessa forma, reiteramos a necessidade de unificarmos todos os setores democráticos e antifascistas de Belém para defendermos as liberdades democráticas e o povo belenense”, diz um trecho da nota. Logo em seguida, o PT anunciou ter decidido apoiar Igor Normando no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Belém.

Imagem: Reprodução