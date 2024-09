Em ato pela paz, Rodrigo Amorim, vítima de atentado a bala no Tauá, reúne multidão nas ruas da cidade

Santo Antônio do Tauá, cidade do nordeste do Pará, a 60 quilômetros da capital, na Região Metropolitana de Belém, parou, na noite de ontem, sexta-feira, 20, para que a população se manifestasse pela paz ao lado do candidato a prefeito Rodrigo Amorim, do MDB, que sofreu um atentado a bala há poucos dias, na sede do município. Amorim é empresário, presidente do diretório municipal do MDB e tem todo o apoio do governador Helder Barbalho, além do ministro das Cidades, Jader Filho, para assumir a prefeitura tauaense e colocar o município no caminho do desenvolvimento.

Rodrigo Amorim estava em campanha pelas ruas do município de Santo Antônio do Tauá quando homens armados fizeram vários disparos de arma de fogo na direção de seu carro, por milagre, não o acertando. O candidato saiu do veículo sem nenhum ferimento, no entanto, o carro ficou com várias marcas de balas de armas de grossos calibres, fato este que está sob investigação da Polícia Civil na cidade, por ordem do Chefe de Polícia, o delegado geral Valter Rezende.

Assim, na noite de ontem, Amorim, organizou a manifestação para pedir paz, tranquilidade, e rogar a Deus para que a eleição de 6 de outubro transcorra em clima de paz, tranquilidade e show de democracia. Até o momento, a polícia ainda não divulgou informações sobre quem teria atentado contra a vida do candidato do MDB.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais