Prefeitura de Belém entrega 122 unidades habitacionais para moradores da Vila da Barca

O aposentado Francisco da Silva, de 75 anos, não escondeu a alegria ao receber as chaves do seu novo lar. Morador da Vila da Barca há 50 anos, Francisco não acreditou ao ver o apartamento que foi entregue pela Prefeitura de Belém anteontem, quinta-feira, 5. A unidade habitacional do seu Francisco faz parte das 122 concluídas na Vila da Barca, bairro do Telégrafo, pela gestão municipal do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. A conclusão ocorre 17 anos após a primeira entrega, em 2007. O projeto de moradia foi lançado pelo próprio prefeito Edmilson Rodrigues, em 2003.

“Meu apartamento vai ficar de frente pra a baía. Estou muito feliz por estar vivo e consegui receber. Morei em palafita por muito anos e agora a minha realidade e da minha família mudou”, comemorou Francisco.

A entrega das 122 unidades foi marcada por apresentação cultural e muita comemoração dos moradores e contou com presença do gestor municipal e do titular da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), Márcio Freitas.

Foram investidos cerca de R$ 19 milhões, por meio da Prefeitura de Belém e Governo Federal, na construção dos apartamentos das etapas 2, que corresponde aos 122 entregues, e na etapa 3 que está em fase de conclusão com cerca de 76 unidades.

“É um dos momentos históricos dos mais emocionantes da minha vida politica. Poder inaugurar um projeto para uma população que tem histórico de resistência. Uma obra que ficou quase duas décadas parada e agora as chaves serão entregues a esses cidadãos que não perderam a fé”, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Os apartamentos contam com dois quartos, área externa com pia, cozinha e sala, e alguns com áreas para comércio. A aposentada Eunice Nunes, 68 anos, comemorou a entrega da casa própria.“Estamos em festa, agradecendo a Deus e a todos por essa oportunidade de ter uma casa própria. Feliz que o trabalho foi concluído depois de tanto tempo”, comentou Eunice.

HOMENAGEM

O conjunto habitacional leva o nome de Marga Rothe, falecida em 2016, e que realizou diversos trabalhos na Vila da Barca durante anos. Marga foi uma das fundadoras da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e a primeira Ouvidora do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará.

Iva Rothe, filha da homenageada, lembrou que a mãe ficaria muito feliz com esse avanço na Vila da Barca. “O trabalho que minha mãe fazia aqui valia muito e por isso que está acontecendo hoje. As políticas públicas com sensibilidade como dessa gestão leva trabalho aos lugares e vira felicidade”.

Imagens: Agência Belém