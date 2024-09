Episódio do pênalti revela ‘atrito’ de Vini Jr., Bellingham e Mbappé

O Real Madrid iniciou a temporada 2024-25 com uma vitória significativa sobre o Stuttgart por 3 a 1 na estreia pela Champions League. Os jogadores Endrick e Mbappé marcaram seus primeiros gols pelo time na competição, e Rodrygo se destacou na criação de jogadas. Apesar dos destaques positivos, um episódio envolvendo Jude Bellingham chamou atenção da mídia espanhola.

Durante a checagem do VAR relacionada ao pênalti marcado para o Real Madrid no primeiro tempo, Bellingham segurou a bola, demonstrando que gostaria de cobrar a penalidade. A atitude não foi bem recebida porque Vini Jr. e Mbappé também desejam ser os cobradores oficiais de pênaltis do time. Essa situação destacou uma questão não resolvida pelo treinador Carlo Ancelotti.

Por que a Disputa pelos Pênaltis é um Problema?

Antes do início da temporada, Ancelotti evitou se comprometer com uma decisão clara sobre quem seria o cobrador oficial de pênaltis do Real Madrid. Ele permitiu que Vini Jr. e Mbappé decidissem conforme as oportunidades surgissem. Um exemplo disso ocorreu contra o Real Betis, quando Vini deixou Mbappé cobrar o pênalti que confirmou a vitória por 2 a 0 no Santiago Bernabéu.

Como a Situação Afeta a Equipe?

A atitude de Bellingham durante o jogo contra o Stuttgart foi mais um indício da falta de uma definição clara e consistente para a função de cobrador de pênalti. O jornal espanhol MARCA afirmou que a equipe vive um “caos” interno devido a essa indefinição. A liberdade concedida por Ancelotti, que parecia uma solução simples e flexível, tornou-se um ponto de tensão no vestiário dos Blancos.

O Que Dizem os Números?

Apesar das complicações, não houve problemas evidentes até agora. Vini Jr. e Mbappé dividiram as quatro cobranças de pênalti realizadas pelo time na temporada, convertendo dois gols cada um. Este fato mostra que, apesar da concorrência interna, os resultados em campo têm sido positivos. Resta saber como essa disputa afetará a química e a coesão do time a longo prazo.

Ancelotti Terá que Tomar uma Decisão?

Com a temporada ainda no início, a necessidade de uma decisão clara sobre os cobradores de pênaltis torna-se cada vez mais urgente. A indefinição pode evoluir de um mero “caos” interno para um problema maior, que pode afetar o desempenho da equipe em momentos críticos.

Após a vitória na Champions League, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Espanyol na 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Será interessante observar como Ancelotti gerenciará essa disputa interna e se tomará uma decisão definitiva para evitar futuras desconformidades entre seus jogadores. O tempo dirá se a abordagem flexível de Ancelotti terá sucesso ou se precisará adotar uma estratégia mais concreta.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação / @vinijr