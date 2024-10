Equatorial Pará orienta sobre os cuidados necessários com a rede elétrica durante a quadra nazarena

Distribuidora alerta sobre o perigo do uso de papéis metálicos, fogos de artifício e ligações clandestinas, que podem ocasionar acidentes graves e até fatais.

Neste período que antecipa a Círio de Nazaré e, também, durante toda a programação da festividade é necessário ficar atento para que acidentes com a fiação de energia não ocorram, como alerta a Equatorial Pará. A distribuidora ressalta a importância de reforçar as ações de segurança com a rede elétrica neste período.

Elton Lucena, especialista de Segurança da Equatorial Pará comenta o risco da utilização de papéis metálicos durante as homenagens, já que eles podem causar curto-circuito ao entrar em contato com a fiação de energia.

“É fundamental evitar esse tipo de material nas proximidades das linhas de energia. Opte por papéis sem componentes metálicos para garantir a segurança. Devido à sua natureza metálica, ele possui condutividade elétrica e, quando em contato com a rede, pode resultar em curtos-circuitos”, diz.

Elton também faz uma recomendação sobre a utilização de fogos de artifício.

“Sempre que soltar fogos, escolha locais amplos e distantes da rede elétrica. Certifique-se de seguir as instruções de segurança do fabricante e que somente adultos manuseiem esses produtos. Além disso, é essencial que os fogos possuam a certificação do Inmetro, garantindo sua qualidade e segurança”, enfatiza Elton.

Outra situação importante é em relação às ligações clandestinas. Além de ser crime, utilizar “gatos” coloca em risco a vida das pessoas. Por isso, para os permissionários e ambulantes que trabalharão no Círio e utilizar energia, é necessário solicitar à distribuidora a ligação provisória, preferencialmente, com até cinco dias úteis, em uma das agências de atendimento.

Confira mais dicas de segurança

Atenção ao uso do “T” (benjamim) para ligar aparelhos elétricos. A utilização do objeto pode dar origem a um curto-circuito ou princípio de incêndio, se houver sobrecarga na instalação elétrica.

Evite o uso de extensões, caso precise estender o ponto ou ligar mais de um equipamento, dê preferência ao filtro de linha que conta com uma proteção contra sobrecarga e pico de energia, mas lembre-se, toda instalação elétrica tem um dimensionamento que determina a capacidade de cada tomada, e esse limite precisa ser respeitado.

Não se esqueça de verificar sempre a voltagem correta do aparelho antes de conectá-lo à rede elétrica. Observe o diâmetro dos pinos e jamais force a conexão deles em uma tomada. Também nunca retire qualquer pino dos plugues, isso pode causar sobrecarga e graves acidentes.

Para registrar qualquer tipo de ocorrência ou acidente envolvendo a rede elétrica de energia, deve-se entrar em contato imediatamente com a Equatorial Energia Pará por meio do 0800 091 0196 e informar casos de risco como incêndios, faísca na rede elétrica, cabos partidos, entre outros.