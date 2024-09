Escândalo no Futebol: árbitro que apitou jogo do Papão da Curuzu na segundona é suspeito de manipulação de resultados

O árbitro de futebol Marielson Alves da Silva, do Estado da Bahia, é alvo de investigação por agentes da Polícia Federal, suspeito de envolvimento em manipulação de resultados de partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele apitou um dos jogos do Paysandu pela chamada Segundona.

A suspeita recai sobre dois jogos específicos: CRB contra Botafogo-SP, em 2023, e Paysandu contra Avaí, neste ano. Em ambos os casos, há indícios de manipulação relacionados à aplicação de cartões amarelos.

As apostas nas partidas investigadas tiveram um aumento de 61%, com o maior volume registrado em Vitória da Conquista, na Bahia, cidade natal de Marielson, segundo já apurou a polícia.

As investigações continuam para determinar se a manipulação se limitou a essas partidas ou se há envolvimento em outros jogos. As autoridades também apuram se a motivação foi pessoal ou se houve influência de apostadores.

PENALIDADE MÁXIMA

Ao longo deste ano, foi deflagrada a Operação Penalidade Máxima pelo Ministério Público de Goiás, com o objetivo de combater esquemas de apostas no futebol brasileiro. Após meses de investigações, 26 pessoas foram identificadas como envolvidas em crimes de manipulação de resultados. A diretoria do Paysandu ainda não se pronunciou acerca do assunto.

Imagem: Reprodução