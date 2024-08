Esmac pronta para ‘guerra’ da 51ª Taça Brasil de Futsal na cidade de Sorriso-MT

No período de 11 a 17, na cidade de Sorriso-MT, no Centro de Eventos Rota do Sol, a realização da 51ª Taça Brasil de Futsal Adulto Masculino, com participação de dez equipes, consideradas as melhores do Brasil. Entre elas a Esmac, representante paraense na competição nacional.

Os paraenses estão com viagem marcada para o dia 10. O jogo de estreia é diante do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, no dia 11, às 20h, com transmissão da TV CBFS.

A Esmac integra o grupo A junto com o Vasco, Praia Clube [MG], Carauari [AM] e Sorriso [MT]. O grupo B é formado pelo Pato Futsal [PR], Joinville [SC], Corinthians [SP], SB Lorenzetti [MT] e Clube Campo Largo Futsal [PI].

A equipe tem problemas de lesões e três titulares foram vetados: Loloca, Netinho e Gigante. O técnico Elcio Souza relacionou 17 atletas:

Beto e Jorginho, goleiros; Cayque Faro, Gabriel, Iago, Wandinho, Herick Murilo, Lucas Negresco, Jeanzinho, Lucas, Léo Mocajuba, Douglas, Jr. Bilbox, Davi, Wallace, Biolay e Ramon.

Na comissão técnica: Elcio Souza, treinador; Leonardo Conde, preparador físico; Leonardo Souza, fisioterapeuta; Paulo Victor Melo, auxiliar técnico; Marcos Veríssimo, massoterapeuta; André de Jesus Souza, preparador de goleiros.

Jogos da Esmac

11/08- Esmac x Vasco – 20h

12/08-Esmac x Sorriso- 20h

13/08- Esmac x Praia Clube- 18h

15/08 –Esmac x Carauari-16h

Todos os jogos com transmissão ao vivo pela TV CBFS. Depois seguem os jogos decisivos até a grande final. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação