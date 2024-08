Município de Abaetetuba conquista Troféu Eficiência

A torcida abaetetubense festejou a conquista de seus representantes na quinta etapa da XIII edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa). Os atletas de Abaetetuba se destacaram nas modalidades futsal, handebol, voleibol, basquetebol, futebol de areia e tênis de mesa, e ainda levaram o Troféu Eficiência, com 51 pontos somados na competição, realizada na sede municipal de Cametá, no Nordeste paraense.

Promovidos pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Paraense de Futsal (Fefuspa), os Jogos foram encerrados no sábado, 03.

A terceira Regional reuniu mais de 700 atletas, oriundos de oito municípios: Barcarena, Moju, Acará, Cametá, Tailândia, Tucuruí, Oeiras do Pará e Abaetetuba. Eles disputaram provas nas modalidades voleibol, futebol de areia, futsal, basquetebol, handebol e tênis de mesa. O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo São João Batista, quadra da SEMED, Arena do Arimatéia, Quadra da Matinha, Quadra da IFPA e auditório da IFPA.

APOIO DO ESTADO

Sobre realização da quinta regional dos Jogos no Baixo Tocantins, na cidade de Cametá, a secretária da Seel, Ana Paula, a realização a participação dos municípios. “Foi um momento lindo para a cidade de Cametá e para todos os municípios participantes. O Governo do Pará, por meio da Seel, vem proporcionando ao esporte amador através do Joapa, o fomento do esporte para vários municípios do nosso estado, e só temos a parabenizar todos os atletas desta edição que estão empenhados no bom espetáculo”, disse a secretária”, disse.

A atleta medalhista de ouro do voleibol de Barcarena, Nayla Cardoso, destacou a importância da conquista. “Sem dúvida essa conquista foi de grande importância, quando eu sair de Barcarena no dia 01 de agosto eu estava determinada que voltaríamos campeãs, e o resultado não poderia ser diferente! Minha equipe e meu técnico foram essenciais para que tudo isso acontecesse. E o sentimento é de gratidão, e agora o foco total para a fase estadual”, disse a atleta.

O técnico Evanilson Matos, da seleção feminino do município de Moju, destacou a participação do time e da conquista da medalha de prata. “Foi muito satisfatório nossa participação no Joapa, na regional de Cametá. Nossa equipe de voleibol fez uma linda campanha na fase classificatória até a semifinal. Uma equipe consistente, vencemos todos os jogos de dois ‘sets’ a 0. Essa edição foi muito importante para o voleibol feminino do município de Moju, pois há anos Moju não chegava a uma final. Tive o prazer de estar à frente dessa seleção, a vivenciar como técnico, mais uma vez uma edição dos Jogos Abertos do Pará e levar a medalha de prata para casa”, disse o técnico.

O Troféu Eficiência prêmia o município que mais acumulou pontos durante a competição. O município de Abaetetuba, levou o Troféu mais desejado da competição, com 51 pontos, por fazer a melhor campanha do Joapa.

Imagens: Jessé Lima/Divulgação