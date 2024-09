Esquadrão Netuno homenageia Heloísa Helena Figueira

A Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena, atual presidente do Cassazum, foi homenageada com a Sagração dos Novos Netunos-Honorários. A solenidade aconteceu na última quinta-feira, 26, no “Esquadrão Netunos”, sediado na Base Aérea de Belém. O evento contou com o staff da Aeronáutica, dentre eles, o Major Brigadeiro do I Comar, José Virgílio Guedes de Avellar.

O ato solene, por sua vez, tem por objetivo destacar aquelas pessoas que de forma espontânea e sincera, manifestaram apreço e admiração pelos valores cultivados no âmbito Terceiro do Esquadrão do Sétimo Grupo de Avião. A Suboficial Heloísa Helena recebeu a plaqueta das mãos do Tenente Coronel Fabrício Nery Fernandes, Comandante do Terceiro Grupo de Aviação, que lhe deixou emocionada.

PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social e Cultural, divulgou a programação festiva do mês de outubro, que está assim elaborada: dia 12, acontecerá a programação destinada à criançada, com diversas brincadeiras, lanches e outras novidades. No dia 19, a tradicional programação feminino denominada “Outubro Rosa”, com diversas atrações, treino funcional, palestra de Auto Cuidado, Capoeira, serviços de massagens e outros. E finalmente, no dia 25, acontecerá o “Baile da Asa”, com duas excelentes bandas musicais que irão incrementar ainda mais a festa entre os associados militares e convidados.

RESULTADOS DOS JOGOS

Os campeonatos internos da agremiação militar prosseguiram no final de semana, envolvendo as três categorias: Máster, Adultos e Feminino, onde foram assinalados vários gols, alguns inclusive de bela feitura, merecendo aplausos dos torcedores das equipes disputantes. Na categoria Adultos, os resultados foram esses: La Barca 11 x 1 Dínamo e Fraternidade 4 x 4 Tracaball

Na categoria Feminino: Fênix 2 x 2 Guerreiras do Habe, Tempesp 3 x 2 Batalhão das Estrelas e Athenas FC 2 x 6 Fúria da Luz. Na categoria Super Máster: Torino 3 x 0 Paraense e Aquário 0 x 1 Pingafogo.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar