Estado e CBF anunciam Belém como sede da Supercopa do Brasil e candidata à receber jogos da Copa do Mundo Feminina

O governador Helder Barbalho e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciaram, na tarde de ontem, quinta-feira, 22, que Belém será uma das cidades candidatas à sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Na oportunidade também foi oficializada a capital paraense como sede da Supercopa do Brasil de 2025.

A Supercopa reúne, em jogo único, o próximo campeão da Série A do Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil de 2024. A previsão é que o torneio seja disputado entre o final de janeiro e início de fevereiro. O anúncio de Helder Barbalho e Ednaldo Rodrigues foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). A décima edição da principal competição de seleções do futebol feminino será a primeira disputada na América do Sul.

“Essa é uma grande notícia! Belém sede da Copa do Mundo de 2027, Copa do Mundo feminina, em que teremos a oportunidade de prestigiar as nossas meninas que tão bonito fizeram agora nas Olimpíadas e que certamente chegarão à Copa de 2027 para trazer o título para o nosso país”, comemorou Helder Barbalho.

“E a nossa torcida apaixonada por futebol, certamente acolherá a todos aqueles que estarão disputando o torneio e as suas torcidas e claro, como sempre, de braços abertos para fazer a grande festa do futebol mundial”, ponderou o governador paraense.

“Quero agradecer a CBF pelo reconhecimento ao futebol paraense, à paixão do paraense por futebol. É um reconhecimento dos investimentos que foram feitos, em que transformamos o Mangueirão numa das praças esportivas, futebolísticas, mais modernas do Brasil, da América Latina e, certamente, no nível mundial para poder receber grandes eventos”, avaliou.

Já o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, explicou que a CBF levou o pedido de Belém ser sede para a Fifa. “A CBF reivindicou junto à Fifa que pudesse também, o Estado do Pará e especialmente Belém, através do estádio Mangueirão, também ser indicada para sede da Copa do Mundo de Futebol feminino de 2027”, informou.

“Anunciamos por tudo que o Estado do Pará faz em termos de apoio ao esporte, principalmente ao futebol e aos clubes. Portanto, para a CBF é uma honra por conta de tudo que o Pará representa. A Fifa acatou. Dia 2 de setembro já terá uma reunião com toda a diretoria da Fifa, que está cuidando do Mundial de 2027. E a partir daí, até outubro, a Fifa vai fazer vistoria em todas as sedes que foram indicadas pela CBF”, detalhou Rodrigues.

“Portanto, para nós é um prazer muito grande e estamos sempre ali em sintonia com o futebol do Pará pela hospitalidade e pela disciplina que os torcedores sempre abraçam as competições, principalmente as competições da CBF, assim como foi o exemplo da Seleção Brasileira na eliminatória, foi a maior hospitalidade que tivemos aqui no Brasil. Atestado pelos próprios atletas”, afirmou o presidente da CBF.

Federação paraense comemora – O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, participou da solenidade de anúncio, comentou as conquistas para o Estado e destacou o trabalho desenvolvido para o futebol feminino paraense. “É um momento histórico que a gente está muito orgulhoso. Tem que agradecer porque na realidade só é possível em razão do investimento feito no Estado, a gente realmente tem hoje um dos equipamentos esportivos mais modernos do mundo e, obviamente, com o reconhecimento da CBF do trabalho que é feito no Pará”.

“O Estado tem oito competições femininas, acho que isso seja num ranqueamento nacional, algo muito próximo do topo de quantidade de competições femininas. São seis competições de base e duas competições profissionais e muito apoio do Governo Estado. É um momento histórico, momento que homenageia não só esse trabalho, mas a paixão do povo paraense pelo futebol”, disse.

Última visita da seleção principal – Vale lembrar que o último jogo da Seleção Brasileira de Futebol masculino em Belém foi no último mês de setembro em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa. O jogo só foi viável após a reconstrução, ampliação e modernização do Novo Mangueirão. O estádio ganhou status de arena, atendendo a todas as regras exigidas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). A capacidade de público foi ampliada para 55 mil pessoas.

Imagem: Marco Santos / Agência Pará de Notícias