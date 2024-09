Estudo revela possível causa da extinção de mamutes: alergia

Da próxima vez que você tiver um ataque de alergia, lembre-se dos mamutes. Um estudo publicado este mês revelou que uma possível razão para a extinção dos seres pré-históricos pode ter sido a febre do feno, quando uma liberação intensa de pólen causa uma reação alérgica em humanos e animais.

De acordo com a pesquisa, isso teria afetado os mamutes em diversos sentidos, desde busca por alimento até acasalamento, o que finalmente levou à extinção.

MAMUTE LANOSO

Como lembrou o site IFLScience, a maioria dos mamutes entrou em extinção há mais de 10 mil anos, logo após o fim a última Era Glacial (uma minoria chegou a sobreviver mais tempo, até cerca de quase 4 mil anos atrás).

Depois do fim da Era do Gelo, o mundo estava passando por uma mudança climática radical, com o aumento nas temperaturas. Isso causou o crescimento de vegetação pela primeira vez no local onde os mamutes viviam

E daí vem a alergia. O estudo, publicado na revista Earth History and Biodiversity, argumentou que o pólen associado às plantas pode ter causado reações alérgicas nos animais.

Com o nariz entupido, os mamutes perderam (ou diminuíram) a capacidade de farejar parceiros de acasalamento, diminuindo a reprodução e levando a um declínio nas populações. Além disso, a alergia também pode ter prejudicado a busca por comida, a capacidade de se guiar durante migrações e até farejar predadores, que eventualmente levou a sua extinção.

AUTORES EXPLICARAM A HIPÓTESE

A redução da população de certas espécies animais pode estar relacionada a mecanismos que violam a sensibilidade dos odores e, consequentemente, determinam uma diminuição na probabilidade de encontrar um parceiro sexual durante o período de acasalamento. Esses mecanismos podem ser devidos as alergias a pólen, toxinas vegetais ou metabólitos vegetais.

CONCLUSÃO

Para chegar nessa conclusão, a equipe estudou os tecidos congelados de animais pré-históricos. Além dos mamutes, foram analisados leões das cavernas, rinocerontes lanudos, bisões e cavalos; Eles obtiveram proteínas preservadas associadas ao sistema imunológico. Nelas, encontraram fragmentos de imunoglobulina, que podem ter sido bombeadas para fora do sistema dos mamíferos devido à alergia. Isso corrobora com um estudo anterior, que já havia encontrado vida vegetal dentro dos intestinos dos mamutes e as associou a alergias.

Fonte Olhar Digital/Imagem: Denis – S/Shutterstock