Fátima Bernardes compartilha que faz terapia e fala abertamente sobre suas preocupações com a aparência

A saúde mental é um assunto que, infelizmente, ainda não recebe a atenção merecida pela sociedade. Recentemente, Fátima Bernardes, uma das mais renomadas apresentadoras do Brasil, aproveitou suas redes sociais para lançar uma luz sobre esse tema crucial. Na última terça-feira, 8 de outubro, ela compartilhou uma foto com óculos escuros e, em um momento de introspecção, questionou seus seguidores sobre o cuidado que têm com a própria mente.

Fátima, conhecida por sua carreira exemplar e carisma, destacou a importância de cuidar não só do corpo, mas da mente e da alma. Em sua postagem, ela fez uma reflexão sobre como é comum ver pessoas preocupadas com metas físicas e padrões de beleza, mas como ainda é raro pensar na saúde mental com a mesma seriedade. “E você, se preocupa com a mente, tanto quanto o corpo?” foi a alfinetada questionadora que ela deixou no ar.

Por que Fátima Bernardes falou sobre saúde mental?

Com a honestidade e simplicidade que a caracterizam, Fátima Bernardes trouxe à tona sua rotina de terapia. Afinal, todos nós enfrentamos desafios emocionais e precisamos de algum suporte em alguns momentos da vida. A apresentadora não só compartilhou sua experiência, como também abriu um espaço para que seus seguidores pudessem relatar suas próprias vivências. Seu gesto foi amplamente bem-recebido, acumulando mais de 50 mil curtidas e milhares de comentários.

A atitude de Fátima Bernardes gerou uma onda de respostas positivas dos fãs. Muitos relataram suas experiências pessoais com a terapia e a importância que encontrar esse equilíbrio mental tem em suas vidas. “Fátima, a terapia me ajudou e me ajuda bastante. Temos que estar sempre nos cuidando”, disse um dos seguidores em resposta ao post. Esse tipo de engajamento, além de mostrar a força da comunidade que a apresentadora reuniu, reforça ainda mais a relevância do tema.

Como cuidar da saúde mental no dia a dia?

Cuidar da saúde mental, assim como a física, é uma prática que deve ser incorporada ao cotidiano. Mas, na prática, como isso pode ser feito? Aqui estão algumas dicas que podem ajudar:

Pratique o autocuidado : Separe um tempo do seu dia para atividades que te fazem bem, como ler, ouvir música ou meditar.

: Separe um tempo do seu dia para atividades que te fazem bem, como ler, ouvir música ou meditar. Exercite-se regularmente : A atividade física libera endorfinas que melhoram o humor e reduzem o estresse.

: A atividade física libera endorfinas que melhoram o humor e reduzem o estresse. Mantenha relações saudáveis : Conecte-se com pessoas queridas e mantenha aqueles que te fazem bem por perto.

: Conecte-se com pessoas queridas e mantenha aqueles que te fazem bem por perto. Busque ajuda profissional: Não hesite em procurar um terapeuta ou psicólogo quando sentir que precisa de suporte.

Por que a saúde mental ainda é um tabu?

Embora a saúde mental seja vital para uma vida equilibrada, o tema ainda é um tabu em muitos círculos. Mas por quê? Isso se deve, em parte, ao estigma associado a questões mentais, onde muitos ainda enxergam como fraqueza buscar ajuda ou admitir que têm dificuldades emocionais. A sociedade tem progredido, mas o caminho ainda é longo.

A atitude pública de figuras influentes como Fátima Bernardes é crucial para a desmistificação desse assunto. Quando personalidades reconhecidas se abrem sobre suas jornadas pessoais, inspiram outras pessoas a fazer o mesmo, reduzindo o preconceito e promovendo uma abordagem mais saudável sobre o tema.

Assim, a reflexão promovida por Fátima Bernardes vai além de um simples post nas redes sociais. É um convite para que todos nós reflitamos sobre o cuidado com a nossa mente, estimulando um debate sério e necessário sobre a saúde mental no Brasil e no mundo.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução