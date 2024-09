Feira de adoção de cães e gatos e vacinação contra a raiva é realizada em Belém

Foi realizada ontem, sábado, 14, mais uma feira de doação e vacinação de cães e gatos no estacionamento do Parque Shopping, localizado na avenida Augusto Montenegro, no horário das 9h às 13h. O serviço é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), e tem o objetivo de garantir um novo lar para animais que foram resgatados das ruas ou abandonados e, ainda, promover a vacinação contra a raiva.

Os animais que estarão à disposição para adoção são todos castrados, vermifugados, vacinados contra a raiva e, no momento da adoção, são microchipados.

Esses animais recebem os cuidados da equipe de profissionais da UVZ e quando estão em boas condições de saúde são colocados para adoção em feiras realizadas mensalmente em Belém.

As pessoas interessadas em adotar os animais precisam ter a partir de 18 anos, apresentar documento de identidade, comprovante de residência e passar por uma entrevista. A equipe da UVZ fornece todas as orientações sobre os cuidados com os pets e sobre a guarda responsável.

Imagem: Agência Belém