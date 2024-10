PF investiga suspeita de fraude de servidores do INSS. Operação apreendeu dinheiro e evitou maior prejuízo.

A Policia Federal deflagrou, na manhã de ontem, quarta-feira, 09, a Operação Gerontes, para combater crimes de fraudes previdenciárias no Pará e Maranhão. Com apoio da PF no Maranhão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar, bem como afastamento de sigilo de dados telemáticos e penhora de bens de servidores no INSS, nas cidades de São Luis/MA, São Mateus/MA e Marabá/PA.

Foram apreendidos dois veículos, R$11.765,00, celulares e aparelhos eletrônicos na posse dos alvos. Ninguém foi preso.

A suspeita é que servidores do INSS no Pará e Maranhão inseriram informações falsas no sistema da autarquia federal, a fim de possibilitar a contratação de empréstimo consignados de aposentados, gerando prejuízos em diversas instituições financeiras.

Da mesma forma, utilizaram documentos falsos e informações ideologicamente falsas, para conseguir deferimento de aposentadorias por idade do trabalhador rural, de idosos que não teriam direito ao benefício.

Até o momento, já foram localizados dois benefícios concedidos, com o mesmo método ilegal, gerando um prejuízo para os cofres públicos estimado em R$ 59.486,47.

Confirmadas as hipóteses criminais investigadas, os envolvidos responderão pelo crime de estelionato previdenciário.

Imagens: Ascom/SRPF/PA em Marabá