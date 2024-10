Amazônia Mapping: Um show internacional de arte e tecnologia invade Belém com o apoio do Governo do Pará

O Amazônia Mapping celebra 11 anos com a maior edição de sua história! Nos dias 1 e 2 de novembro, a partir das 19h, o centro histórico de Belém será tomado por arte, tecnologia e performances inéditas. A entrada é gratuita.

O Amazônia Mapping conta com o apoio da Fundação Cultural de Belém, Prefeitura de Belém e o patrocínio master do Instituto Cultural Vale. Idealizado pela 11:11 ARTE, o festival tem realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Neste ano, o festival inova ao ocupar novos espaços do Museu do Estado do Pará, além do palco principal. Fachadas, jardim interno e capela serão transformados em telas para apresentações artísticas, levando a experiência do Amazônia Mapping ainda mais longe.

Programação

1 de Novembro:

Palco Principal: Luiza Lian + Bianca Turner

Palco Principal: Tambores do Pacoval convida Mestra Bigica + Ronaldo Guedes

Palco Jardim MEP: DJ Pedrita

Palco Jardim MEP: Will Love

2 de Novembro:

Palco Principal: Djuena Tikuna convida Aíla + Roberta Carvalho

Palco Principal: DJ Méury + PV Dias

Palco Jardim MEP: Maderito

Palco Jardim MEP: Nat Esquema

Foto: Divulgação