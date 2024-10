Israel afirma ter atingido centro de comando do Hamas em escola

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram nesta sexta-feira (4) que atingiram terroristas em um centro de comando e controle do Hamas na escola Ahmad Kurd, no centro da Faixa de Gaza.

Em um comunicado, as forças israelenses informaram que, antes desse bombardeio, tomaram “muitas medidas” para mitigar o risco de danos a civis, incluindo o uso de munições de precisão e vigilância aérea.

Por sua vez, a agência de notícias palestina Wafa, citando fontes médicas, disse que ao menos oito civis foram mortos na noite de sexta-feira e vários ficaram feridos em bombardeios israelenses no campo de al Nuseirat e em Deir al Balah, no centro de Gaza.

Sete deles foram mortos por ataques aéreos em várias casas em al Nuseirat, e um em um bombardeio na escola Al Salah, em Deir al Balah, onde várias famílias estavam abrigadas.

ISRAEL EMITE NOVO ALERTA

No início da madrugada de sábado (5) (pelo fuso local), as forças israelenses emitiram um novo alerta para que os moradores dos subúrbios ao sul de Beirute, conhecidos como Dahieh, deixassem a região imediatamente, o que gerou a expectativa de novos ataques a posições do Hezbollah.

As FDI intensificaram os ataques contra o Hezbollah nos últimos dias, um dos quais matou o líder do grupo xiita, Hassan Nasrallah, há uma semana, o que provocou uma resposta do Irã, que lançou quase 200 mísseis contra Israel na última terça-feira (1).

As forças israelenses também realizaram vários bombardeios em Beirute na última quinta-feira (3), incluindo um contra um bunker onde estariam vários líderes do Hezbollah, incluindo Hashem Safi al Din, possível sucessor de Nasrallah no comando do grupo.

