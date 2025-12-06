Flávio Bolsonaro é confirmado pré-candidato do PL à Presidência em 2026

PARTIDO CONSOLIDA ESCOLHA E MOBILIZA BASE BOLSONARISTA

O Partido Liberal (PL) oficializou ontem, sexta-feira, 05, o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A confirmação foi feita pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, com o respaldo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Valdemar publicou uma “nota oficial” nas redes sociais afirmando que “se Bolsonaro falou, está falado” — uma referência à palavra dada por Jair Bolsonaro ao indicar o filho como sucessor na disputa presidencial.

Para o PL, a decisão representa a unificação do partido em torno de um nome claro para enfrentar as eleições de 2026 e dá início a uma mobilização da base bolsonarista e da rede de aliados políticos para a campanha.

O candidato e seu discurso — continuidade e crítica ao governo atual

Flávio assumiu publicamente a pré-candidatura por meio de postagem nas redes sociais, declarando que aceita a missão “com grande responsabilidade” de dar continuidade ao “projeto de nação” iniciado por seu pai.

No texto de anúncio, o senador criticou o governo federal, citando insegurança pública, aumento de impostos, alegadas falhas da gestão do sistema de aposentadorias e o que classificou como “instabilidade e desânimo” no país.

Segundo aliados, a estratégia imediata de Flávio será intensificar agendas de campanha pelo país a partir de 2026, procurando construir apoio de governadores e parlamentares alinhados ao bolsonarismo.

Contexto da escolha — herança política e disputa interna no campo conservador

A indicação de Flávio ocorre num momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e preso, o que deixou em aberto a sucessão política no grupo conservador.

Antes da decisão, havia especulações de que outros nomes poderiam liderar a chapa do PL, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou mesmo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Aliados próximos a Flávio afirmam que o apoio de Jair Bolsonaro — mesmo preso — continua sendo a principal força de coesão do bolsonarismo. A escolha do filho mais velho seria vista como a melhor forma de manter a unidade do grupo.

Apesar da oficialização da pré-candidatura, há quem avalie que Flávio ainda precisa demonstrar viabilidade eleitoral e capacidade de articular alianças para além da base tradicional do partido.

O que vêm pela frente — desafios e disputa eleitoral

Com o nome definido, a partir de agora o PL e Flávio devem iniciar uma agenda nacional — com viagens, encontros com lideranças políticas e articulação com potencial coligados.

No entanto, especialistas avaliam que o senador terá de enfrentar resistências internas e externas. Internamente, porque havia outros candidatos no páreo; externamente, porque será desafiador mobilizar além da base bolsonarista tradicional — sobretudo em um contexto de economia instável, críticas à gestão pública e polarização política acentuada.

Para disputar a Presidência, Flávio precisa convencer eleitores de que seria uma “renovação com continuidade” — ou seja, herdar o legado político do pai sem repetir os erros do passado.

