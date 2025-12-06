segunda-feira, dezembro 8, 2025
Vídeo: Policial morre em acidente de motocicleta na Avenida Independência

Um policial ainda não identificado foi vítima de um grave acidente de moto ocorrido neste sábado, 06, na Avenida Independência, em Belém. As circunstâncias do ocorrido ainda são levantadas pelas autoridades policiais.

A Polícia Militar foi a primeira a comparecer ao local para proceder os primeiros levantamentos, como reorganizar o tráfego de veículos que ficou bastante congestionado no local.

Também foi acionada uma viatura do SAMU, mas os paramédicos apenas constataram o óbito da vítima no local.

Desta forma, está sendo acionada a perícia técnica para levantamento de local e posterior remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

A reportagem segue em atualização desta matéria.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar

