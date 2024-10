Fuad pede exclusão das redes de Nikolas após críticas a livro

O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), entrou com uma ação na Justiça nesta quinta-feira (24) para pedir a exclusão das redes sociais do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O pedido foi feito após Nikolas publicar um vídeo criticando o livro Cobiça, escrito por Fuad e lançado em 2020, no qual o deputado destacou uma passagem polêmica e questionou o conteúdo da obra.

Faud é autor do livro Cobiça, lançado em 2020. Na época em que a obra foi lançada, Fuad Noman era secretário da Fazenda de Belo Horizonte na gestão de Alexandre Kalil.

Ao gravar um vídeo sobre o assunto, Nikolas falou que se trata de um um “livro pornográfico” com “com detalhes um estupro”.

– Fuad descreveu com detalhes um estupro de uma criança de 12 anos na página 159. Você deixaria o seu filho com um professor que escreveu um livro desses? Como alguém com uma mente assim tenta agora obter o apoio dos cristãos? – advertiu Nikolas.

Com a repercussão do vídeo de Nikolas, o político resolveu acionar a Justiça para pedir a exclusão não só do conteúdo, mas também das redes sociais do parlamentar.

– Fuad entrou com um pedido de direito de resposta e solicitou a exclusão do meu vídeo sobre o livro dele. Além da exclusão do meu perfil. Mas eu pergunto: qual a fake news? Simplesmente não existe. Eu somente descrevi trechos do seu livro e denunciei uma feira que expôs crianças a conteúdos impróprios financiada com o dinheiro da Prefeitura de Belo Horizonte – escreveu o deputado na rede social X.

E continuou:

– Mesmo assim, fui intimado para excluir o vídeo do meu perfil. Os cidadãos de Belo Horizonte precisam saber a verdade e, por isso, recorri dessa decisão e espero que a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento sejam garantidas.

Fonte: Pleno News/Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados