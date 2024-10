Recírio, a última romaria da festividade do Círio ocorre nessa segunda, dia 28

A última procissão da festividade nazarena de 2024 ocorrerá amanhã, segunda-feira, 28 de outubro, a partir das 8h, logo após a realização da solene celebração eucarística na Praça Santuário, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Será o momento de encerrar, oficialmente, os 15 dias de toda a Festividade Nazarena. Antes da celebração da missa e da saída da romaria, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré subirá ao Glória, por volta de 6h30 da manhã.

A romaria do Recírio é a 14ª procissão da festividade. Durante o percurso, a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré será conduzida por aproximadamente 800 metros, sendo este o menor trajeto das romarias oficiais. Os devotos seguem o andor com a Imagem da Virgem, que terá decoração de Djan Slaviero, pela passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário, seguindo pela travessa Generalíssimo Deodoro, Avenidas Nazaré e Magalhães Barata até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt. O percurso deve ser cumprido em até 1h e, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos no Pará (Dieese-PA) e da Diretoria da Festa de Nazaré, deve reunir cerca de 50 mil pessoas.

HISTÓRIA

A primeira procissão do Recírio remonta à metade do século XIX, mais precisamente o ano de 1859. Antigamente, o Recírio era feito no domingo à tarde com a volta da Imagem para a Capela do Palácio do Governo, fato relatado em 1859. Já conhecido como “Último Ato da Festividade Nazarena”, ao chegar na Praça em frente ao Palácio, a procissão era encerrada com uma missa e com o disparo de fogos de artifício. Atualmente, após a procissão, a imagem fica na capela do colégio e depois segue para a Basílica Santuário, onde permanece durante o ano.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. A Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e o Instituto Cultural Vale. Patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, Hotel Gran Mercure, ITA Center Park, Magazine Luiza, Hydro, PagBank, Quadra Engenharia, Reinafarma, Sebrae, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções, Energéticos Bally, Jefferson, Natura, Hydro Paragominas, Primor. E mais 97 apoiadores.

