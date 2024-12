Fundação Carlos Gomes e Instituto promovem VI Encontro de Coros do Pará

Nesta temporada de apresentações de final de ano, a Fundação Carlos Gomes e o Instituto Estadual celebram o Natal com concertos especiais do VI Encontro de Coros do Pará. A programação será realizada nesta quinta-feira (5) e sexta-feira (6), na paróquia da Santíssima Trindade, e, ainda, no sábado (7), na Sala Augusto Meira Filho – Arte Doce Hall. O evento gratuito vai reunir 12 coros de diversas instituições públicas e privadas de Belém.

A abertura da programação está marcada para às 19h30, desta quinta-feira (5), na Paróquia Santíssima Trindade, no bairro da Campina, e contará com a performance musical dos coros Coral Vozes da Amazônia, Coral do Ministério Público, Madrigal da EMUFPA, Coral AABB/FENABB JÚLIA MOUSINHO – Banco do Brasil, Coro Angelorum, Madrigal Cantai ao Senhor e COMBEL- Coro Musical de Belém.

Na sexta-feira (6), o público poderá conferir as apresentações dos coros na Paróquia da Santíssima Trindade, às 19h30. Entre as atrações confirmadas estão o Coro Carlos Gomes, Coral da Procuradoria Geral do Estado do Pará, Coro Sinfônico de Belém, Madrigal João Bôsco Castro e o Madrigal Santo Antônio.

No sábado (7), o evento finaliza as apresentações com um grande concerto de encerramento, às 19h30, na Sala Augusto Meira Filho – Arte Doce Hall, com a apresentação da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes e os alunos de canto coral do Instituto Estadual Carlos Gomes.

De acordo com a coordenadora do evento, professora Maria Antônia Jimenez, que, além de lecionar no Instituto Estadual Carlos Gomes também é regente do Coro Carlos Gomes, as apresentações resgatam um momento muito aguardado pelos grupos que participam dos concertos. “O Encontro de Coros do Pará é muito importante para nós coralistas, pois ainda não há muitos eventos como este que acontecem durante o ano. Nós nos preparamos para apresentar nosso repertório e celebrar o Natal e o fim do ano”, comenta. Os coros irão apresentar músicas que fizeram parte do trabalho desenvolvido durante o ano e, ainda, vão presentear o público com a interpretação das tradicionais canções de natal.

Confira a programação:

Quinta-feira (05/12)

Apresentação dos corais:

Coral Vozes da Amazônia

Coral do Ministério Público

Madrigal da EMUFPA

Coral AABB/FENABB JÚLIA MOUSINHO – Banco do Brasil

Coro Angelorum

Madrigal Cantai ao Senhor

COMBEL- Coro Musical de Belém

Local: Paróquia da Santíssima Trindade (End: Praça Barão do Rio Branco, 71 – Campina)

Hora: 19h30

Entrada franca

Sexta-feira (06/12)

Apresentações dos corais:

Coro Carlos Gomes

Coral da Procuradoria Geral do Estado do Pará

Coro Sinfônico de Belém

Madrigal João Bôsco Castro

Madrigal Santo Antônio

Local: Paróquia da Santíssima Trindade (End: Praça Barão do Rio Branco, 71 – Campina)

Hora: 19h30

Entrada franca

Sábado (07/12)

Apresentações dos grupos:

Orquestra Sinfônica Carlos Gomes

Alunos de canto coral do IECG

Local: Sala Augusto Meira Filho – Arte Doce Hall (End: Av. Gov Magalhães Barata, 1022 – Nazaré)

Horário: 19h30

Entrada franca.

Fonte: Agência Pará/Foto: Priscila Cunha/Ascom FCG