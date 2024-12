Estádio brasileiro recebe R$ 1 bilhão em investimentos para uma transformação moderna

Em uma movimentação significativa no cenário do futebol brasileiro, a Portuguesa confirmou a transformação do seu histórico estádio, o Canindé, em uma arena moderna e multiuso. O projeto, que envolve um investimento total de R$ 1 bilhão, promete renovar a infraestrutura para oferecer uma experiência mais integrada e avançada aos seus frequentadores.

Liderado pela XP Investimentos, Revee e Tauá Partners, o plano prevê um investimento de R$ 500 milhões especificamente no estádio, que é um ícone para os torcedores do clube. Essa iniciativa está alinhada com o desejo de alinhar o clube aos padrões internacionais, trazendo modelos inspirados em arenas europeias, principalmente em Portugal.

Como será a Gestão do Canindé nos Próximos Anos?

A administração do Canindé ficará a cargo da Ravee por um período de 50 anos, garantindo a supervisão das operações enquanto as reformas estiverem em curso e posteriormente durante a gestão cotidiana do local. Essa parceria auxilia no alinhamento dos interesses da Portuguesa com os investidores, visando longos prazos de desenvolvimento e sucesso.

A escolha de uma gestão terceirizada por tanto tempo sugere um compromisso forte com a sustentabilidade do projeto, promovendo avanços constantes e atendimento eficiente ao público.

Quais são os Planos para o Novo Canindé?

O estádio do Canindé, da Portuguesa, está passando por um ambicioso projeto de modernização que promete revolucionar sua estrutura e funcionalidade. A reforma busca expandir a capacidade de público e proporcionar uma experiência moderna e confortável para os frequentadores.

Aumento de capacidade :

O estádio, que hoje comporta 20 mil pessoas, terá sua capacidade ampliada para 30 mil em jogos de futebol e até 50 mil para eventos culturais e shows.

: O estádio, que hoje comporta 20 mil pessoas, terá sua capacidade ampliada para 30 mil em jogos de futebol e até 50 mil para eventos culturais e shows. Mais receitas para o clube :

Com a ampliação, a Portuguesa espera diversificar e aumentar suas receitas, tornando o estádio um espaço atrativo para diferentes tipos de eventos.

: Com a ampliação, a Portuguesa espera diversificar e aumentar suas receitas, tornando o estádio um espaço atrativo para diferentes tipos de eventos. Foco em conforto e segurança :

As reformas incluirão melhorias significativas na segurança e no conforto, garantindo uma experiência melhor para o público.

: As reformas incluirão melhorias significativas na segurança e no conforto, garantindo uma experiência melhor para o público. Inovação tecnológica e sustentabilidade:

O Canindé será equipado com sistemas modernos, como painéis solares e irrigação inteligente, alinhando-se às práticas sustentáveis.

Com essas mudanças, o Canindé tem o potencial de se tornar um dos estádios mais modernos e versáteis do Brasil, reforçando o papel da Portuguesa no cenário esportivo e cultural do país.

Qual é o Impacto Esperado Destas Mudanças para o Clube?

Com a finalização das obras prevista para três anos após o início em 2025, a Portuguesa espera elevar sua classificação e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro até 2029. Essa meta desafiadora, mas alcançável, estará fortemente amparada pelas melhorias no estádio, incrementando a capacidade de geração de receita e atraindo novos torcedores e colaboradores.

Essa modernização não apenas posiciona o estádio como um destaque entre os complexos esportivos nacionais, mas também reforça o legado do clube e da sua fiel torcida. Ao unificar tradição com inovação, a Portuguesa pode redefinir seu papel no futebol nacional nos próximos anos.

