Garcia: PEC contra jornada 6×1 é ofensa aos neurônios das pessoas

Embora tenha viralizado recentemente, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi apresentada em maio deste ano pela deputada federal do PSOL, Erika Hilton. O texto propõe uma “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de quatro dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”. A proposta é contrária ao regime laboral de 6×1, praticado atualmente.

Diante da grande repercussão do caso, o jornalista Alexandre Garcia se debruçou sobre o tema em sua coluna na Gazeta do Povo, nesta segunda-feira (11). Já na escolha do título, o experiente observador da cena política brasileira já expõe seu ponto de vista: “Redução de jornada de trabalho é demagogia pura”.

– Anunciaram que o 6×1 pode virar 4×3, ou seja, dos sete dias da semana, trabalha-se em quatro e descansa-se em três. Certo, mas de onde é que vão tirar o dinheiro para pagar os salários? E para dar os empregos? Se vão trabalhar menos, vai cair a produção? As vendas? A atividade? É a coisa mais óbvia do mundo. Isso é lei física e lei de mercado – apontou.

– É pura demagogia, um populismo barato e ignorante, sem informação. Como é que vai ser? De agora em diante as pessoas vão trabalhar menos? Só no serviço público é o contrário.

O jornalista afirmou que essa proposição é uma afronta à inteligência das pessoas.

– Não existe geração espontânea de riqueza, nem almoço grátis. Alguém paga – e paga com trabalho. Se uma empresa tem 50 funcionários para fazer determinado serviço, e se o número de horas de trabalho vai cair, ela vai dispensar funcionários para continuar se mantendo equilibrada, do contrário ela quebra e ficam todos desempregados. Mas, se entender isso é tão simples, como é que uma ideia dessas prospera? É pura demagogia, populismo, ofensa aos neurônios das pessoas.

Fonte: Pleno News/Foto: Geraldo Magela/Agência Senado