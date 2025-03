Helder manda apurar conduta de agente do Detran que danificou carro em Ananindeua

O Departamento de Trânsito do Estado – Detran informou que afastou um agente de trânsito depois vídeos divulgados pelo instagram mostrarem uma viatura danificando o veículo de uma condutora na manhã de ontem, domingo, 9, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O caso teve grande repercussão nas redes sociais após o compartilhamento do vídeo em que viatura do órgão aparece atingindo e danificando a parte frontal de um carro de passeio.

Segundo o Detran, o caso é investigado internamente. “O Departamento de Trânsito do Estado informa que afastou o Agente de Trânsito e já acionou a Corregedoria da autarquia para investigar a abordagem de fiscalização e tomar as providências cabíveis. O Detran reitera que não compactua com condutas que estejam em desacordo com os protocolos e procedimentos de fiscalização de trânsito”, diz órgão em nota.

Por meio de seu instagram, o governador Helder Barbalho informou ter determinado ao Detran abertura de procedimento investigativo assim que recebeu o vídeo com o que chamou de “conduta abusiva e violenta” e que seu governo não compactua nem tem complacência com “servidor que desrespeite e atue fora do que prezamos para o cidadão paraense”.

Abaixo, o link mostrando a situação conflitante:

https://www.instagram.com/notificamaraba/reel/DG_dVmXO3NK

Imagens: Reprodução/Redes Sociais