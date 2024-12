Igor Normando anuncia novos membros de sua gestão

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando, anunciou em suas redes sociais, na noite desta sexta, 06, novos membros de sua equipe. Aos poucos, ele vai formando o time do primeiro escalão que estará trabalhando com a nova administração da Prefeitura Municipal de Belém a partir de 1º de janeiro de 2025.

Segundo informações da assessoria do prefeito eleito, os nomes do segundo e terceiro escalões virão após a formação do secretariado. Os nomes anunciados seguem abaixo:

Secretaria de Obras e Infraestrutura

A futura Secretaria de Obras e Infraestrutura será comandada pelo engenheiro Euler Sizo. Formado em Engenharia Civil e Mestrado em Tecnologia Ambiental pela UNAERP, atuou na iniciativa privada e na área pública, onde exerceu a Diretoria de Obras na Sesan. Atualmente é professor de engenharia no IFPA e Coordenador das obras viárias da COP 30 na Secretaria de Obras do Pará.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal será comandada por Elen Melo, formada em Gestão de Segurança Pública e com mais de 20 anos de experiência como servidora municipal na corporação. Ela já atuou como diretora do Conselho Nacional de Guardas Municipais (CNGM) e como Diretora de Relações Públicas da Associação de Guardas Municipais de Belém.

Secretaria de Segurança e Ordem Pública e Trânsito

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito será comandada pelo policial federal Luciano Oliveira. Formado em Direito e Mestre em Segurança Publica pela UFPA, Luciano é capitão da reserva da PM/PA e já ocupou a Secretaria Adjunta de Gestão Operacional da Segup.

Secretaria de Esporte e Lazer

A Secretaria de Esporte e Lazer será comandada pelo vereador Gleisson Oliveira. Bacharel em Direito e vereador por três mandatos em Belém. Já exerceu a função como Secretário Adjunto de Esporte e Lazer do Pará.

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep)

Humberto Bozi Spindola é formado em Administração pela UFPA, com pós-graduação em Gestão Pública e pós-graduação em orçamento público pelo Insper. Atualmente, é Secretário das Usinas da Paz na Secretaria de Cidadania do Estado (Seac).

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio será comandada por André Cunha, formado em Gestão Pública, pós-graduado em Auditoria e Comércio Exterior, além de empresário. Ele já atuou como secretário de Turismo.

Imagens: Divulgação