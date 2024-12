Instituto Equatorial está com inscrições abertas para fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil em sete estados brasileiros

Inscrições seguem até dia 28 de dezembro e podem ser feitas a partir do site institutoequatorial.prosas.com.br

O Instituto Equatorial, em parceria com a plataforma Prosas Tecnologia Social, lançou o edital Jornada Equatorial nos estados de Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento social em territórios onde o Grupo Equatorial atua. O projeto visa selecionar e capacitar 300 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com formação e mentoria para elaboração de projetos e captação de recursos. A Equatorial Pará, empresa do Grupo Equatorial, apoia e estimula a participação das Organizações paraenses no edital da Jornada.

Os interessados podem fazer a inscrição até 20 de dezembro, pelo site oficial do programa: institutoequatorial.prosas.com.br ou pelo link disponibilizado na Bio do Instagram do Instituto (@institutoequatorial). Podem participar do processo de seleção as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) conhecidas também como ONG, Instituto ou Fundação, que possuam no mínimo, 1 (um) ano completo de registro na Receita Federal (CNPJ); realizem atividades em uma das áreas: qualificação profissional, empregabilidade, empreendedorismo e geração de renda, educação ou biodiversidade; e trabalhem diretamente com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico; ODS 10 – Redução das desigualdades; ODS 17 – Parcerias e meios de implementação.

“O apoio às OSCs, por meio do Edital Jornada Equatorial, contribui para a sustentabilidade e o desenvolvimento dessas organizações, que atuam diretamente no fortalecimento de comunidades”, destacou Janaína Ali, coordenadora do Instituto Equatorial. A iniciativa oferece capacitações práticas e mentorias com foco na aplicação direta dos conteúdos no dia a dia de 300 organizações. Entre as inovações estão a criação de espaços colaborativos para troca de experiências e boas práticas, além de módulos flexíveis que atendem a diferentes níveis de maturidade das organizações.

Dos participantes, 60 organizações selecionadas terão acesso a assessoria personalizada, com apoio na elaboração de propostas focadas em mecanismos de incentivo como: Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura e Lei de Incentivo ao Esporte. E ainda, 20 projetos serão encaminhados em editais ou outros mecanismos de captação de recursos, ampliando a capacidade financeira destas organizações.

As aulas que terão início em janeiro de 2025 e serão realizadas por meio de uma plataforma virtual, garantindo acessibilidade e redução de custos logísticos.