Israel diz que concluiu ataques a alvos militares; Irã fala em retaliar

Neste sábado (26), as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram o fim de sua resposta contra o Irã, após várias horas de “ataques precisos contra alvos militares” em represália “pelos meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel”.

– Posso confirmar que concluímos a resposta aos ataques do Irã contra Israel – anunciou o porta-voz das FDI, Daniel Hagari, em um comunicado.

Ele disse ainda que as forças israelenses realizaram “ataques direcionados e precisos” contra alvos militares no Irã, “frustrando ameaças imediatas ao Estado de Israel”, menos de quatro horas depois de um anúncio de que os ataques haviam começado.

A Organização de Aviação Civil do Irã anunciou o cancelamento de voos em todo o país até segunda ordem em meio ao ataque, segundo a agência de notícias estatal Irna.

A imprensa estatal iraniana informou que a primeira onda do ataque israelense teve como alvo bases militares no oeste e sudoeste de Teerã, mas disse que os mísseis foram repelidos pelos sistemas de defesa. Um segundo ataque foi realizado mais tarde no centro e no leste da capital iraniana, mas o alvo não é conhecido.

A imprensa local informou que o governo iraniano irá responder de forma “proporcional.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, realizou uma reunião de segurança no centro de operações da Força Aérea em Kirya com o ministro da Defesa, o chefe de gabinete das FDI, o chefe do serviço de inteligência Mossad e o chefe da agência de segurança interna (Shin Bet).

O Irã atacou Israel com cerca de 180 mísseis em 1º de outubro, em resposta ao assassinato do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, e do líder do grupo islâmico palestino Hamas, Ismael Haniyeh, em Teerã, em julho – as duas facções são apoiadas por Teerã. Com informações da Agência EFE e do G1.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo Instagram Israel Defense Forces