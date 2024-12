Morre Célia Moisés, tecladista do grupo Voz da Verdade

Morreu nesta segunda-feira (2) Célia Moisés, tecladista do grupo Voz da Verdade e irmã do pastor Carlos Moisés. De acordo com uma nota publicada no site oficial do ministério, Célia enfrentava há muitos anos um problema grave no fígado.

Publicações antigas nas redes sociais a tratavam como uma pessoa meiga, carinhosa e guerreira por suportar a morte do primeiro marido de dois filhos. Um bebê que nasceu e morreu dias depois e há 14 anos a morte de sua filha, Lilian, que faleceu após um transplante de fígado.

Nas redes sociais, o grupo lamentou a morte e anotou que Célia voltou para Casa para encontrar as pessoas queridas que já partiram.

– Para nós, fica a saudade. Sua presença já está fazendo falta. Você nem sabia o quanto é amada e admirada. Você não fazia conta de tudo que fez durante sua vida. Obrigado por tudo, Célia! Você foi filha, esposa, mãe, avó, bisavó, irmã, musicista, trabalhadora, amorosa… sempre dedicada em tudo! Dedicou sua vida a cuidar e amar aos outros – diz parte da nota.

O comunicado oficial também pede oração pela família, que sofre por essa partida. O corpo de Célia será cremado em um cemitério na cidade de São Bernardo do Campo, na Região do Grande ABC.

Fonte: Pleno News/ Foto: Instagram @bandavozdaverdade