UEPA abre inscrições para Mestrado Profissional em Ensino de Língua Portuguesa

Professores de Língua Portuguesa e Libras da Educação Básica podem se inscrever no Mestrado Profissional em Ensino de Língua Portuguesa da Uepa até 13 de dezembro.

O PPGELL oferece 20 vagas para a turma de 2025, divididas em ampla concorrência e cotas. Os aprovados poderão escolher entre duas linhas de pesquisa: Estudos Linguísticos ou Estudos Literários. O processo seletivo contará com duas etapas: análise do currículo e avaliação do pré-projeto.

O resultado final será divulgado em 7 de fevereiro. A matrícula dos aprovados ocorrerá entre 10 e 28 de fevereiro, com as aulas iniciando em 5 de março.

Foto: Laís Teixeira / Divulgação