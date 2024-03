Mudanças climáticas no mundo do trabalho são tema de seminário da UGT em Belém

A central sindical União Geral dos Trabalhadores no Brasil promoverá em Belém um seminário que irá debater, entre outros assuntos, as mudanças climáticas no mundo do trabalho. O evento ocorre na capital paraense, que sediará, no próximo ano, a Conferência Mundial para o Clima, COP 30, da Organização das Nações Unidas – ONU.

O evento acontece próximos dias 21 e 22 de março com as presenças do ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lélio Bentes Corrêa e da vice-governadora Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual da COP 30. Também se farão presentes representantes dos ministérios do Trabalho e Emprego e dos Povos Indígenas, informou o sindicalista José Francisco de Jesus Pantoja Pereira, o Zé Francisco, ex-deputado estadual, dirigente nacional da UGT Brasil e presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços nos Estados do Pará e Amapá – Fetracom-PA/AP.

O “Seminário da UGT sobre Mudanças Climáticas, Trabalhadores Rumo à Cop 30″ reunirá os presidentes das unidades estaduais da central sindical, secretários nacionais e dirigentes sindicais, no Sesc Ver-o-Peso. Mais de 200 sindicalistas de todo o país estão inscritos. A abertura está programada para 16h.

“O objetivo do evento é discutir as ações dos trabalhadores em defesa do meio ambiente, os direitos dos povos indígenas e o desenvolvimento sustentável, com a inclusão laboral e a geração de empregos verdes. Será uma oportunidade para compartilhar experiências e estratégias para enfrentar os desafios climáticos que afetam o mundo”, destaca Zé Francisco, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da UGT Nacional.

O seminário vai antecipar as discussões da maior conferência climática global, a COP, realizada pela Nação das Nações Unidas, cuja 30ª edição acontecerá em Belém, em novembro de 2025, quando representantes da sociedade civil e líderes mundiais deverão selar compromissos com a defesa do meio ambiente.

Assim, o evento da UGT na próxima semana, pretende definir um calendário de atividades capazes de ampliar o debate sobre as mudanças climáticas na sociedade; reforçar a ação do movimento sindical pelo cumprimento dos direitos dos trabalhadores e dos povos indígenas a fim de estabelecer alianças por justiça social no marco de uma agenda pelo desenvolvimento sustentável, além de estabelecer ações preparatórias para COP 30.

PARLAMENTARES

Segundo Zé Francisco, estão confirmadas as presenças do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB); deputado estadual Lu Ogawa (PP), da Frente Parlamentar de Acompanhamento e Fortalecimento das Ações da COP 30 no Pará; e o superintendente de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha.

Entre as autoridades esperadas no seminário estão os ministros de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; das Cidades, Jader Barbalho Filho; e do Turismo, Celso Sabino de Oliveira; além do governador Helder Barbalho; do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; e do secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente, do Ministério de Relações Exteriores, André Corrêa do Lago, que também é embaixador do Brasil e foi negociador-chefe do país na COP 28.

“É necessário nos prepararmos para o debate sobre o trabalho e as mudanças climáticas, os impactos sobre os trabalhadores e trabalhadoras e também sobre os empregos”, observa o presidente nacional da UGT, Ricardo Patah. “Em vários países, os sindicatos têm alertado que ‘não existe emprego em um planeta morto’. Para a UGT, é preciso reavaliar a relação trabalho-meio ambiente e lutar por uma transição justa, que garanta o respeito aos direitos humanos e dos trabalhadores e trabalhadoras”.

Serviço:

Dias e horários: 21 (de 15h às 20h) e 22 de março (de 8h às 15h)

Local: Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/ 523, bairro da Campina, Belém)

Imagem: Divulgação