No Dia Nacional do Samba, tem “Boteco Beneficente” de Mariza Black

No Dia Nacional do Samba, celebrado na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, a intérprete Maria Black apresenta o show solidário “Boteco Beneficente” com várias participações especiais no Teatro Municipal de Ananindeua, a partir das 20h. Artista emblemática do samba paraense, do partido alto ao samba-enredo, Mariza realiza o Boteco beneficente há 14 anos, sempre buscando atender entidades reconhecidas pelo trabalho social realizado. Este ano, será beneficiado o Instituto Áster, que presta assistência voluntária a crianças e adolescentes pacientes de câncer.

“Vai ser um belo show com clássicos do samba, incluindo sucessos de Dona Ivone Lara, Jorge Aragão, Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes e outros. Vamos cantar o repertório que representa a força e a resistência desse gênero musical tão querido por mim e por tantas pessoas”, comemora Mariza Black. Segundo ela, o Dia Nacional do Samba sintetiza o amor e a união em torno da música e, por isso, ela convidou um novo time de cantores para esta celebração. ‘Vai ser maravilhoso!”

Os artistas convidados desta edição são Cris Matos, Olivia Melo, Rafaela Travassos, Marta Mariana, Carlinhos Macarrão, Évila Moreira, Aracely Miranda e Flávio Portela.

Pela primeira vez, Mariza Black levará o Boteco Beneficiente ao belo Teatro Municipal de Ananindeua, que “é um espaço muito importante para Ananindeua. Há anos, nós, artistas, queríamos um espaço como esse, com uma infraestrutura boa para shows”, relata Mariza, que reside em Ananindeua.

No palco, os cantores serão acompanhados pelos músicos Marcelo Vieira (violão), Roni Silva (cavaquinho), Augusto Alcântara (bateria), Samuel Coelho (saxofone), além de Rafael Alcântara, Marleson William e Waldir Almeida (esses, na percussão).

“Tenho um carinho especial pelo Boteco Beneficente, que, este ano, vai ajudar novamente o Áster”, conta Mariza. Essa instituição não governamental e sem fins lucrativos repassa cestas básicas e produtos de higiene pessoal e presta serviços de transporte e entretenimento para os pequenos pacientes em tratamento oncológico que residem em Belém ou vêm do interior do estado em busca de atendimento.

O Boteco Solidário costuma ser realizado duas vezes por ano, nos meses de maio e dezembro. Nesta edição, o ingresso do show tem o valor simbólico de R$ 10,00 e mais um quilo de alimento não perecível. Os ingressos estão à venda no site Sympla e também na bilheteria do teatro. O alimento deverá ser levado no dia do espetáculo.

O show tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ananindeua, Parque Cultural Vila Maguary e Teatro Municipal de Ananindeua.

Serviço:

Show “Boteco Beneficente”, de Mariza Black

Dia: 02/12 (segunda-feira)

Hora: 20h

Local: Teatro Municipal de Ananindeua

Ingresso: R$ 10,00 + 1kg de alimento não perecível

Vendas pelo site Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: (91) 98219-1190

Crédito das fotos: Fernando Sette