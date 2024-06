O poder do teatro para atores e não atores é tema de palestra na Casa da Cultura

A artista e mestra da arte da cena, Kiki Oliver, realiza nesta segunda-feira, 10 de junho, às 19 horas, a palestra “O poder do teatro para atores e não atores” no auditório da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato, ligando ou enviando mensagem para o número (94) 99220-3451.

Na palestra, a artista Kiki Oliver oferecerá uma análise introdutória sobre a intersecção entre teatro, atuação e comunicação, destacando sua importância tanto para profissionais do teatro quanto para pessoas de outras áreas. A palestra é gratuita e aberta para todas as pessoas que têm interesse no assunto.

Ao longo da apresentação, serão abordados diversos aspectos, desde os fundamentos da atuação até as técnicas de expressão verbal e corporal, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais profunda sobre como o teatro pode potencializar habilidades comunicativas e interpessoais.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás é um espaço que integra o Instituto Cultural Vale, com localização na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

