Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 premia 8 mil alunos em edição histórica com apoio do Grupo Equatorial

Competição contou com inscrição de mais de 260 mil estudantes do 8º e do 9º ano das redes pública e particular do país. No Pará, 1744 estudantes participaram dos desafios e 268 foram premiados.

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2024, organizada pela EDP com apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do Grupo Equatorial, acaba de divulgar o resultado de sua edição recorde: oito mil alunos do 8º e 9º ano foram premiados com medalhas, sendo 2.666 de ouro, em um evento que mobilizou cerca de 260 mil estudantes por todo o país. A competição, que contou com a participação de 48 concessionárias de distribuição de energia elétrica do Brasil, de todos os estados do país e do Distrito Federal, selecionou os melhores alunos em provas e desafios realizados entre os dias 7 e 12 de outubro.

O Grupo Equatorial apoiou a iniciativa, reforçando seu compromisso com a educação e sustentabilidade na região onde atua nos estados do MA, PA, PI, GO, AP, AL e RS. Segundo a Dayane de Matos Pereira, Líder de Operações PEE, o Grupo Equatorial incentivou e mobilizou diversas escolas, alunos e professores nas áreas de concessão a participarem da ONEE 2024.

“Acreditamos que a educação e conscientização de crianças e jovens é um passo fundamental para promover atitudes de consumo consciente e seguro de energia elétrica. O resultado de todo esse esforço é o grande número de escolas, alunos e professores que participaram das formações, desafios e o grupo de alunos que se destacaram dentro os mais de 260 mil inscritos”, afirmou.

Pará

A Equatorial Pará estimulou a participação dos alunos das escolas públicas e particulares, com campanha específica aos estudantes e professores. No estado, foram 1744 estudantes que participaram dos desafios da Olímpiada, com 268 premiados com medalhas.

Além das medalhas de ouro, prata e bronze, a competição garantiu uma premiação especial para os melhores alunos de cada estado, que receberão notebooks e serão homenageados em uma cerimônia em Brasília no dia 27, no SESI Lab. No Pará, o estudante Victor Henrique Murado Sousa, da Escola Dorothy Stang, em Parauapebas, foi o classificado para participar da cerimônia.

Vale destacar que os estudantes medalhistas de ouro, prata e bronze também avançam automaticamente para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2025.

A edição de 2024 foi organizada pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, sob coordenação do Instituto Abradee, e viabilizada através dos recursos do Programa de Eficiência Energética gerido pela ANEEL.

ONNE – A ONEE é muito mais que uma premiação, é uma iniciativa que propicia um ambiente diferente e motivador na escola. Por meio da ONEE, os alunos têm contato com questões interessantes e desafiadoras de ciência e são estimulados a trabalhar em grupo.

O objetivo principal é estimular o estudo sobre Eficiência Energética por meio de desafios gamificados que despertem o interesse e a curiosidade de professores e estudantes.

SERVIÇO | Cerimônia premiação ONEE

Data: 27 de novembro de 2024

Horário: A partir de 9h

Local: SESI Lab – Setor Cultural Sul, Brasília

Outras informações: https://www.onee.org.br/