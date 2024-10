Operação Protetor intensifica combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes

A Operação Protetor foi deflagrada nesta quarta-feira (16) pela Polícia Civil do Pará, no município de Igarapé-Miri, no Baixo Tocantins, para combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual e a imagem de crianças e adolescentes.

O trabalho foi realizado por agentes da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), e contou com o apoio da Polícia Científica do Estado. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

A delegada Vanessa Lee, diretora da DECCC, informou que “a ação policial também reforça o trabalho dos agentes da DECCC no que tange ao combate a crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio das mídias sociais e internet, no Estado do Pará”.

No decorrer das investigações, com o objetivo de averiguar e coibir atividades ilegais, como a divulgação de conteúdo de pornografia infantil, praticados por meios virtuais, foram apreendidos celulares dos investigados, que passarão por perícia para o esclarecimento dos fatos.

Fonte: Agencia Pará/Foto: Ascom PC