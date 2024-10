Em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, Usuários do Restaurante ‘Prato Popular’ recebem atendimento nutricional

Em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta quarta-feira (16), o Restaurante Prato Popular, equipamento gerenciado pela Secretaria de Estado Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), ofertou aos seus usuários um atendimento nutricional personalizado.

Além de comemorar o Dia Mundial da Alimentação, a atividade desta manhã foi promovida para reforçar o trabalho desenvolvido pela secretaria no sentido de garantir a execução de ações, no âmbito da alimentação e nutrição, voltadas à população paraense, em especial aos que estão em situação de vulnerabilidade social.

“Hoje estamos oferecendo aqui no restaurante o atendimento nutricional, que é um trabalho de avaliação e orientação para os frequentadores do espaço, que em sua maioria, não tem condições de procurar um profissional. O Prato Popular é um equipamento público que tem como objetivo garantir a segurança alimentar através do fornecimento de alimentação saudável, em quantidade e qualidade. Aqui, além do serviço de refeição, nós também oferecemos outras atividades, como palestras e treinamento para os manipuladores de alimentos que frequentam e atuam no local”, comentou o nutricionista da Seaster, Irlan Raiol.

O equipamento socioassistencial é mantido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), em parceria com a Solar Coca-Cola.

O restaurante atende, em sua maioria, trabalhadores do entorno, principalmente feirantes, e por vezes, pessoas em situação de rua. São disponibilizadas cerca de 300 refeições diárias, por um preço simbólico de R$ 3,00.

Noemi Almeida da Silva tem 77 anos e reside no bairro Souza. Ela conta que mora só e, sempre que pode, almoça no restaurante. “Quando é comida só para mim, eu prefiro vir aqui. Depois que comecei a almoçar aqui, me sinto mais saudável. A comida é muito boa, não é aquela comida pesada, gordurosa. É muito bem temperada. Hoje, com o atendimento, pude ver como está a minha saúde, o peso, a pressão e isso tudo é importante de estar verificando, né? Nós que chegamos na terceira idade, precisamos estar alerta com tudo isso”, reforçou a dona de casa.

Data – O Dia Mundial da Alimentação foi instituído com o intuito de propor uma reflexão a respeito do quadro atual da alimentação no mundo, rememorando a criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), em 16 de outubro de 1945. A Seaster, através da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Disan), formula, coordena e executa ações que garantem o acesso à alimentação saudável de qualidade na mesa de inúmeras famílias por todo o estado.

Serviço: O Restaurante Prato Popular fica localizado na Rua Prainha, nº. 215, Entroncamento, com funcionamento de 8h às 13h. As vendas de tickets acontecem desde sua abertura. A distribuição das refeições ocorre entre 12h e 13h, de segunda-feira a sexta-feira.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação