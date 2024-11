Papão vence o Brusque por 1 a 0 na Curuzu e garante permanência na Série B

O Paysandu venceu o Brusque por 1 a 0 com gol de Eslí Garcia, na noite desta segunda-feira, 11, o Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu e, assim, garantiu sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional em 2025. O jogo valeu pela 36ª rodada e, agora, o Bicola ocupa a 13ª posição com 46 pontos, a duas rodadas para o quadrangular do campeonato. O Brusque, por sua vez, está matematicamente rebaixado para a Série C no próximo ano.

Durante o primeiro tempo, o Paysandu, mandante de campo, apresentou um futebol apático. Observou-se nessa fase do jogo um grande número de faltas, cerca de 18. Inclusive, o grande lance que chegou a gol, mas de impedimento, para alívio bicolor, partiu do jogador Keké, do Brusque.

Mateus Nogueira ainda teve um momento de apogeu com uma bela defesa, em um lance do Brusque, vindo da iniciativa do jogador Diego Mathias.

Fora isso e o fato de o Papão ter a maior posse de bola, o jogo manteve-se apático para o gosto do torcedor bicolor.

No segundo tempo, a equipe de Márcio Fernandes voltou ao gramado disposta a fazer bonito diante da Fiel e alcançar o grande objetivo do grupo, a permanência na Segundona, haja vista não haver mais chances de classificação para o Quadrangular Decisivo da competição.

Foi assim que o Paysandu partiu pra cima do Brusque e o venezuelano Esli Garcia marcou certeiro, abrindo o marcador de A PROVÍNCIA DO PARÁ, já aos 35 minutos da fase final.

Foi o único gol valendo do jogo, mas que, para o Paysandu e para a Fiel, marcou a vitória mais fantástica, que afastou definitivamente o time do rebaixamento.

O lance do gol chegou a botar a arbitragem em dúvida, mas o VAR foi decisivo para mostrar não ter ocorrido nenhum impedimento. O gol foi validado logo a seguir e a Fiel entrou em festa no Mangueirão. Final: Papão 1, Brusque 0.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu