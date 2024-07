Partido Liberal realiza na noite de hoje sua convenção na sede do Alegria, na Pedreira, onde vai indicar Eder Mauro candidato à Prefeitura de Belém

Inicialmente marcada para ocorrer na sede do Casota, a convenção do Partido Liberal (PL) será nesta quarta-feira, na sede da Sociedade Beneficente Esporte Clube Alegria, na avenida Marquês de Herval, nº 156, no bairro da Pedreira, em Belém. O encontro está marcado para começar às 18h.

O evento político-festivo oficializará o nome do deputado federal Éder Mauro como candidato do PL na disputa pela Prefeitura de Belém. Na ocasião, também será anunciado quem será o vice de Éder na chapa pura e divulgada a lista dos candidatos ao cargo de vereador para a Câmara Municipal de Belém.

Segundo informações de uma fonte do PL, são esperadas várias autoridades de renome no cenário político paraense, belenense e brasileiro. Ademais caravanas de vários bairros devem chegar para apoiar Eder Mauro e festejar o anúncio das candidaturas de seus representantes junto à Câmara Municipal de Belém.

Imagem: Divulgação